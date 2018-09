-- Ernennt Heiner Luntz zum European Finance and Operations Director und Ian Rigby zum European Sales Director --

Optiv Security, der weltweit führende Integrator von Sicherheitslösungen, meldete heute zwei Ernennungen in Europa zur Unterstützung seiner internationalen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen ernannte den langjährigen Finanzvorstand Heiner Luntz zum European Finance and Operations Director. In dieser Position wird er für die Steigerung des operativen Wachstums in Europa und sämtliche allgemeinen und administrativen Funktionen, einschließlich der Bereiche Finanzen, Human Resources, Recht und Einkauf, verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus ernannte das Unternehmen den angesehenen Vertriebsleiter Ian Rigby zum European Sales Director. Er wird sich auf den Ausbau der Kompetenzen von Optiv in Europa konzentrieren, um öffentliche und private Einrichtungen bei der Vereinfachung ihrer Cybersicherheitsprogramme und der Maximierung der Wirksamkeit und des Wertes ihrer Sicherheitsprogramme zu unterstützen.

"Es mag banal klingen, aber es ist dennoch wahr die Komplexität bildet heutzutage die größte Herausforderung für die Cybersicherheitsbranche", so Simon Church, General Manager und Executive Vice President, Europe "Der innovative Inside-Out-Ansatz von Optiv zur Verbesserung der Sicherheit wurde ausgearbeitet, um Kunden zu unterstützen, den Turbulenzen rund um Cybersicherheitsfragen zu entgehen und ihre Sicherheitsprogramme auf Basis der Unternehmensziele und nicht aufgrund von Bedrohungen und potenziellen Schwachstellen aufzubauen. Hierbei handelt es sich um einen einzigartigen Ansatz, der auf dem europäischen Markt gründet. Daher bauen wir unser europäisches Team äußerst konsequent aus, um somit den gegenwärtigen und künftigen Kundenanforderungen gerecht werden zu können.

"Mit Heiner Luntz und Ian Rigby ist mein Führungsteam nahezu komplett. Ich bin äußerst erfreut, beide nun bei Optiv begrüßen zu können und freue mich bereits auf die Fortführung unserer Erfolgsgeschichte in Europa."

Heiner Luntz bringt seine 25-jährige Erfahrung bei der finanziellen Leitung und Unternehmensführung bei schnell wachsenden Technologieunternehmen in das Unternehmen Optiv ein. Er war zuvor als Chief Financial Officer, Managing Director/Vorstand für den Informationssicherheitsspezialisten Integralis (nun NTT Security) tätig, wo er den Bereich für Übernahmen und Integration von Unternehmen in Schweden, Japan, Deutschland und der Schweiz erfolgreich leitete. In jüngster Vergangenheit war er als CFO und Managing Director/Vorstand für Fyber N.V. tätig. Heiner Luntz zeichnete für die Ausarbeitung des Finanzmodells für Wachstum zur Gewinnmaximierung verantwortlich und verwirklichte das zugehörige Geschäftsszenario, sodass die Erlöse im Rahmen eines Zeitraums von zwei Jahren vervierfacht werden konnten. Heiner Luntz hatte zahlreiche, zunehmend verantwortungsvolle Positionen für Unternehmen wie ND SatCom GmbH, First Data Corporation, Brokat Mobile Technologies GmbH Co KG und die Arthur Andersen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft inne.

Ian Rigby ist eine erfolgsorientierte Führungskraft mit einer 20-jährigen Erfahrung in britischen und europäischen Vertriebs- und Vertriebsführungsrollen. Er bringt seine Erfolgsgeschichte bei der Übernahme und Umgestaltung von Teams zur Verwirklichung der Rentabilitäts- und Wachstumsziele nun in das Unternehmen Optiv ein. Er war zuvor als Sales Director für Integralis (nun NTT Security) tätig. In jüngster Vergangenheit war er Vice President of Sales, EMEA bei Tufin. Darüber hinaus hatte er eine Position als Vertriebsleiter bei Fidelis Cybersecurity sowie Vertriebspositionen bei Crossbeam Systems und Cable & Wireless inne.

Folgen Sie Optiv

Twitter: www.twitter.com/optiv

LinkedIn: www.linkedin.com/company/optiv-inc

Facebook: www.facebook.com/optivinc

YouTube: https://www.youtube.com/c/OptivInc

Blog: www.optiv.com/resources/blog

Newsletter: www.optiv.com/optiv-advisor

Über Optiv Security

Wir unterstützen unsere Kunden erfolgreich bei der Planung, Implementierung und Umsetzung von Programmen für Cyber-Sicherheit. Unser breit gefächertes Lösungsportfolio zur Cybersicherheit, unsere umfangreichen Kompetenzen und unsere nachgewiesene Expertise in puncto Cybersicherheitsstrategie, Managed Security Services, Störfallreaktion, IT-Risiken und -Konformität, Sicherheitsberatung, Schulung und Support, Integrations- und Architekturservices sowie Sicherheitstechnologie helfen ihnen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Optiv unterhält Premium-Partnerschaften mit über 350 führenden Anbietern von Sicherheitstechnologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.optiv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180906005717/de/

Contacts:

Octopus Group für Optiv

Optiv@octopusgrp.com

oder

Optiv Security

Jason Cook: 816-701-3374

jason.cook@optiv.com