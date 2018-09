Artikel 223-16 der allgemeinen Verordnung der französischen Autorité des Marchés Financiers

Lyon - Frankreich

Notiert an folgenden Märkten:

Euronext Paris von Euronext (Marktsegment B - ISIN-Code: FR0011471135 - Symbol: ERYP) &

Nasdaq Global Select Market in den USA (Symbol: ERYP)

Website: www.erytech.com

Datum Summe der Aktien, aus denen das Aktienkapital besteht Summe der stimmberechtigten Aktien brutto(1)



Summe der stimmberechtigten Aktien netto(2)



31. Dezember 2017 17.937.559 19.545.443 19.542.943 1. Januar 2018 17.940.035(3) 19.543.919(3) 19.541.419 28. Februar 2018 17.940.035 19.546.219 19.543.719 31. März 2018 17.940.035 19.546.221 19.543.721 30. April 2018 17.940.035 19.554.221 19.551.721 31. Mai 2018 17.940.035 19.543.991 19.541.491 30. Juni 2018 17.940.035 19.525.991 19.523.491 31. Juli 2018 17.940.035 19.525.991 19.523.491 31. August 2018 17.940.035 19.525.991 19.523.491



(1)Die Bruttoanzahl der stimmberechtigten Aktien (oder die "theoretische" Anzahl der stimmberechtigten Aktien) wird als Grundlage für die Berechnung der Schwellenüberschreitung herangezogen. In Übereinstimmung mit Artikel 223-11 der allgemeinen Verordnung der Autorité des Marchés Financiers wird diese Zahl auf der Grundlage aller Aktien berechnet, die über das einfache und das doppelte Stimmrecht verfügen, einschließlich der Aktien ohne Stimmrecht.

(2)Ohne eigene Aktien

(3)Die Anzahl der Aktien und Stimmrechte erhöhte sich aufgrund der Ausgabe von Aktien zur Ausübung von Optionsscheinen und/oder dem Ende der Sperrfristen von Gratisaktien, die der Verwaltungsrat in Zukunft zur Kenntnis nehmen wird.

