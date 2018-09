Zürich - Nach dem Taucher am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag die Talfahrt fortgesetzt. Zunächst machte der Leitindex die Verluste des Vortages wett und drehte vorübergehend sogar etwas in die Pluszone. Am Nachmittag aber überwogen die Verkäufer auch hierzulande deutlich, als die US-Börsen immer mehr in den Keller rauschten. Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt und zur Produktivität der US-Wirtschaft fielen gemischt aus und gaben den Aktienkursen keinen entscheidenden Impuls. Über dem Geschehen schweben wie dunkle Wolken der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Währungseinbrüche in mehreren Schwellenländern.

Die Furcht geht um, dass US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf chinesische Waren verhängen und der Streit durch Gegenzölle Pekings weiter eskalieren wird. Das im Juli auf etwas über 50 Milliarden US-Dollar gestiegene US-Handelsdefizit befeuert laut einem Marktteilnehmer die Sorgen. Weitere Zölle schienen fast unvermeidbar, erklärte der Experte. Dies blockiert einen Kursaufschwung. Denn eigentlich sind die Unternehmensgewinne gut und die Wirtschaft brummt. Im zweiten Quartal wuchs das Schweizer Bruttoninlandprodukt um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nicht einmal der jüngste Anstieg des Frankens wegen den Währungsturbulenzen in den Schwellenländern konnte die Exporte als Treiber des starken Wirtschaftswachstums bremsen.

