Der USD/CAD gewann in der letzten Stunde an Fahrt und stieg auf den höchsten Stand seit 20. Juli bei 1,3225, da der starke Kursrückgang beim Ölpreis den kanadischen Dollar belastete. Zuletzt notierte das Paar auf 1,3217 und damit 0,3 Prozent im Plus. Obwohl die US-Öllagerbestände um 4,3 Mio. Barrel zurückgingen, sank die Sorte West Texas Intermediate ...

