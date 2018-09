Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abverkauf am deutschen Aktienmarkt hat auch am Donnerstag angehalten. Dunklere Wolken ziehen am Konjunkturhimmel auf. So hat die deutsche Industrie einen schwachen Start in das dritte Quartal hingelegt. Der Auftragseingang sank im Juli entgegen den Erwartungen, und ein kräftiger Rückgang der Industrieumsätze deutete darauf hin, dass auch die Produktion erneut kräftig gesunken ist. Nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft tritt Deutschland in die Endphase des seit fünf Jahren dauernden Aufschwungs ein. Welche Auswirkungen der schwelende Handelsstreit oder der Brexit auf das deutsche Wirtschaftswachstum haben könnte, bleibt abzuwarten. Für den DAX ging es um 0,7 Prozent auf 11.955 Punkte nach unten. Seit Jahresbeginn hat der Index nun bereits knapp 7,5 Prozent verloren.

Wirecard ersetzt DAX-Gründungsmitglied Commerzbank

Die am Vorabend bekannt gegebenen Änderungen in der DAX-Familie brachten keine größeren Überraschungen. Schlagzeilenträchtig war allerdings, dass Wirecard (plus 1,3 Prozent) im DAX die Aktie der Commerzbank (minus 2,3 Prozent) ersetzt. Neu ist in der Index-Welt der Deutschen Börse, dass Technologieaktien demnächst auch in anderen Indizes notiert sein können und sowohl MDAX wie auch SDAX mehr Werte angehören werden. Die Änderungen werden zum 24. September 2018 wirksam, dann wird es spannend. Denn Index-Fonds müssen dann ihre Aktienpositionen der neuen Indexwelt anpassen, was gerade bei marktengen Werten zu einigen Verwerfungen führen könnte. Schwächster Wert im DAX waren einmal mehr Bayer mit einem Minus von 4,6 Prozent, nachdem Analysten in Folge des Zahlenausweises am Vortag ihre Kursziele gesenkt hatten.

Analysten senken Daumen bei Vapiano

Nach der Gewinnwarnung des Vortages hagelte es für Vapiano nun Abstufungen von Seiten der Analysten. Der Aktienkurs knickte um weitere knapp 12 Prozent ein. Die Analysten von UBS senkten Leoni gleich um zwei Stufen auf "Verkaufen", die Aktie brach im MDAX um 8 Prozent ein. Aber auch beim Automobilzulieferer Schaeffler wurde die UBS vorsichtiger und senkte das Votum um eine Stufe auf "Verkaufen", die Aktie gab um 5,5 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,8 (Vortag: 112,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,44 (Vortag: 4,11) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.955,25 -0,71% -7,45% DAX-Future 11.947,00 -0,78% -8,23% XDAX 11.949,72 -0,91% -7,09% MDAX 26.130,54 -0,47% -0,27% TecDAX 2.894,82 -0,60% +14,46% SDAX 12.191,47 -0,30% +2,56% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,40% +42 ===

