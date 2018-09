Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Talfahrt an den Börsen in Europa hat auch am Donnerstag Bestand gehabt. Übergeordnet sorgten die bekannten Belastungsfaktoren wie der US-Handelskonflikt und die Schwellenländerkrise für Zurückhaltung unter Investoren. Der DAX rutschte das erste Mal seit April unter die 12.000er Marke und beendete den Tag mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 11.955 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Index nun rund 7,5 Prozent an Wert eingebüßt. An der Börse wird davon ausgegangen, dass das bisherige Jahrestief bei 11.727 Punkten demnächst getestet werden könnte.

Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,6 Prozent tiefer bei 3.296 Punkten. Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Euro notierte zuletzt bei 1,1620 Dollar. Am Anleihenmarkt ging es leicht nach oben, die Renditen kamen im Gegenzug zurück.

DAX-Familie kräftig durcheinander gewirbelt

Die am Vorabend bekannt gegebenen Änderungen der DAX-Familie haben keine größeren Überraschungen gebracht. Schlagzeilenträchtig war allerdings, dass Wirecard im DAX die Aktie der Commerzbank, immerhin ein DAX-Gründungsmitglied, ersetzen wird. Auch wenn dies so erwartet worden war, ging es für die Commerzbank-Aktie um 2,3 Prozent nach unten, Wirecard legten um 1,3 Prozent zu.

Von den ehemaligen SDAX-Mitgliedern haben es Elringklinger, Grammer und Biotest nicht mehr in den Index geschafft. Dafür kommen nun die zuletzt "indexlosen" Baywa, Befesa, Dr. Hönle und Shop Apotheke im 70 Werte umfassenden Index der kleinen Nebenwerte unter. Einziger Aufsteiger in den MDAX sind Alstria Office.

Mit Blick auf den TecDAX ist vor allem die Entwicklung für SLM Solutions bitter. Ein Abstieg war zwar weithin erwartet worden, die Aktie hat es aber als einzige aus dem TecDAX nicht einmal in den erweiterten SDAX geschafft.

Ab dem 24. September, wenn die Änderungen umgesetzt werden, können Technologieaktien auch in anderen Indizes notiert sein. Konkret werden 13 TecDAX-Aktien dann auch dem auf 60 Werte erweiterten MDAX angehören und 16 dem auf 70 Werte erweiterten SDAX. Zugleich bereichern dann Deutsche Telekom, Infineon und SAP den TecDAX.

Safran nach Zahlen und erhöhter Prognose gesucht

Für die ab dem 24. September im Stoxx-50-Index gelistete Safran-Aktie ging es an der Pariser Börse um 6,3 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer legte gute Geschäftszahlen vor und hob zudem die Prognose an. Im MDAX gewann die Aktie des Wettbewerbers MTU im Safran-Sog 0,5 Prozent.

Für Altran Technologies ging es nach schwächeren Halbjahreszahlen an der Pariser Börse dagegen um 8 Prozent nach unten. Der Gewinn fiel um 83 Prozent auf 9,5 Millionen Euro. Bryan Garnier hatte 35,8 Millionen Euro erwartet. Ursächlich für die Gewinnenttäuschung waren höher als erwartet ausgefallene Integrationskosten nach einer Unternehmensübernahme im ersten Quartal.

Die Analysten von UBS senkten die Einstufung für Leoni gleich um zwei Stufen auf "Verkaufen", die Aktie brach im MDAX um 8 Prozent ein. Aber auch beim Automobilzulieferer Schaeffler wurde die UBS vorsichtiger und senkte das Votum um eine Stufe auf "Verkaufen", die Aktie gab um 5,5 Prozent nach.

Nach der Gewinnwarnung des Vortages hagelte es für Vapiano nun Abstufungen von Seiten der Analysten. Der Aktienkurs knickte um weitere 11,8 Prozent ein. In der vierten deutschen Reihe gewannen Baumot 10,2 Prozent. Die Aktie des Anbieters von Abgasreinigungssystemen dürfte davon profitieren, dass Frankfurt ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss, wie das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch entschieden hatte.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.295,95 -19,67 -0,6% -5,9% Stoxx-50 2.968,07 -23,25 -0,8% -6,6% Stoxx-600 373,47 -2,21 -0,6% -4,0% XETRA-DAX 11.955,25 -85,21 -0,7% -7,5% FTSE-100 London 7.318,96 -64,32 -0,9% -2,8% CAC-40 Paris 5.243,84 -16,37 -0,3% -1,3% AEX Amsterdam 539,37 -7,53 -1,4% -1,0% ATHEX-20 Athen 1.806,64 -16,47 -0,9% -13,3% BEL-20 Brüssel 3.651,88 -19,58 -0,5% -8,2% BUX Budapest 37.241,82 +106,49 +0,3% -5,4% OMXH-25 Helsinki 4.197,65 -32,74 -0,8% +7,1% ISE NAT. 30 Istanbul 113.832,26 -198,71 -0,2% -19,3% OMXC-20 Kopenhagen 994,03 +1,46 +0,1% -3,0% PSI 20 Lissabon 5.294,32 -32,36 -0,6% -2,4% IBEX-35 Madrid 9.208,70 -92,60 -1,0% -8,3% FTSE-MIB Mailand 20.527,22 -54,56 -0,3% -5,7% RTS Moskau 1.054,36 -14,52 -1,4% -8,7% OBX Oslo 834,12 +1,47 +0,2% +12,3% PX Prag 1.063,58 -1,46 -0,1% -1,4% OMXS-30 Stockholm 1.632,42 +0,68 +0,0% +3,5% WIG-20 Warschau 2.293,01 -2,50 -0,1% -6,8% ATX Wien 3.251,38 -29,06 -0,9% -3,6% SMI Zürich 8.818,72 -50,14 -0,6% -6,0% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1622 -0,10% 1,1627 1,1612 -3,3% EUR/JPY 128,79 -0,71% 129,50 129,52 -4,8% EUR/CHF 1,1243 -0,52% 1,1282 1,1282 -4,0% EUR/GBP 0,8981 -0,32% 0,9007 0,9005 +1,0% USD/JPY 110,79 -0,64% 111,38 111,54 -1,7% GBP/USD 1,2943 +0,24% 1,2909 1,2897 -4,2% Bitcoin BTC/USD 6.447,50 -7,4% 6.437,57 7.026,29 -52,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,56 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,38 -0,08 USA 2 Jahre 2,62 2,65 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,90 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,23 68,72 -2,2% -1,49 +14,5% Brent/ICE 75,97 77,42 -1,7% -1,30 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,19 1.196,70 +0,2% +2,49 -8,0% Silber (Spot) 14,17 14,19 -0,2% -0,02 -16,3% Platin (Spot) 788,95 785,00 +0,5% +3,95 -15,1% Kupfer-Future 2,63 2,60 +1,2% +0,03 -21,4% ===

