Straubing (ots) - Auch an Karstadt geht der Trend zum Onlineshopping nicht spurlos vorüber. Deshalb hatte Benko gute Gründe, die Pläne für eine Deutsche Warenhaus AG wiederzubeleben. So vernünftig der Zusammenschluss ist, weil ein großer Konzern eine ganz andere Einkaufsmacht hat: Die Zukunft sollte mit den Beschäftigten gestaltet werden, nicht gegen sie. Diejenigen, die gehen müssen, haben es verdient, dass fair mit ihnen umgegangen wird.



