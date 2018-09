DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.295,95 -0,59% -5,94% Stoxx50 2.968,07 -0,78% -6,60% DAX 11.955,25 -0,71% -7,45% FTSE 7.318,96 -0,87% -2,82% CAC 5.243,84 -0,31% -1,29% DJIA 25.959,83 -0,06% +5,02% S&P-500 2.872,73 -0,55% +7,45% Nasdaq-Comp. 7.904,26 -1,14% +14,50% Nasdaq-100 7.427,97 -1,27% +16,13% Nikkei-225 22.487,94 -0,41% -1,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,42% +44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,15 68,72 -2,3% -1,57 +14,4% Brent/ICE 75,90 77,42 -1,8% -1,37 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.198,04 1.196,70 +0,1% +1,34 -8,1% Silber (Spot) 14,15 14,19 -0,3% -0,04 -16,4% Platin (Spot) 788,50 785,00 +0,4% +3,50 -15,2% Kupfer-Future 2,63 2,60 +1,2% +0,03 -21,4%

Die Ölpreise stehen nach einer zwischenzeitlichen leichten Erholung erneut unter Druck. Zwar haben sich die wöchentlichen Öllagerbestände deutlicher als erwartet reduziert, gleichzeitig gingen im Vergleich zur Vorwoche allerdings auch die Öl-Exporte aus den USA zurück. Die Lagerbestände fielen um 4,302 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche, während Analysten nur einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel vorhergesagt hatten. Der Preis für WTI fällt um 2,1 Prozent auf 67,27 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Für Brent geht es 1,7 Prozent auf 75,98 Dollar nach unten, den tiefsten Stand seit einer Woche.

Der Goldpreis klettert um 0,2 Prozent auf 1.199 Dollar, lag im Tageshoch auch schon bei 1.207 Dollar. Die Feinunze profitiert übergeordnet weiter von der bestehenden Dollar-Schwäche und dem sich zuspitzenden Handelskonflikt mit China. Die chinesische Regierung hat die USA erneut vor Gegenzöllen gewarnt, sollte Washington weitere Abgaben auf chinesische Importe in Höhe von 200 Milliarden Dollar erheben.

FINANZMARKT USA

Erneut drücken schwache Technologiewerte die Wall Street ins Minus. Wie schon am Vortag verweisen Marktteilnehmer auf gestiegene Sorgen einer schärferen Regulierung. Daneben bleiben der Handelsstreit zwischen China und den USA und die Neuverhandlung des Nafta-Abkommens im Fokus. Über den aktuellen Stand soll im Tagesverlauf eine Pressekonferenz informieren. Daher dominiert bei den Investoren weiterhin die Zurückhaltung. Am Donnerstag läuft zudem die Frist ab, während der Verbände, Unternehmen und Marktteilnehmer sich zu den Regierungsplänen zu weiteren Strafzöllen öffentlich äußern können. Es geht um die Absicht, Strafzölle auf China-Importe im Umfang von weiteren 200 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Zugleich haben Anleger eine Flut an Daten zu verarbeiten, die aber kaum für Bewegung sorgen, zumal sie auch nicht einheitlich ausfallen. Facebook fallen um 2,8 Prozent. Das soziale Netzwerk will über 1 Milliarde US-Dollar in ein Datenzentrum in Singapur investieren. Alphabet verlieren 2,2 Prozent, Apple 1,7 Prozent und Twitter büßen 4,2 Prozent ein. Besonders hoch ist der Abgabedruck unter Halbleiterwerten. Hier brechen Micron um 8,8 Prozent ein. Der Finanzchef hat von einem Preisrückgang bei Speicherchips im dritten Quartal berichtet. Für Applied Materials geht es um 3,5 Prozent nach unten. Broadcom verlieren 2,0 Prozent. Dell gewinnen 0,1 Prozent. Bei Vorlage der Zweitquartalszahlen hat der Rechnerkonzern die Jahresprognose angehoben. Navistar hat den Gewinn im dritten Geschäftsquartal deutlicher gesteigert als erwartet und sich etwas optimistischer für das Geschäftsjahr geäußert. Für die Aktie geht es nach anfänglichen Gewinnen nun um 3,0 Prozent nach unten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Übergeordnet sorgten die bekannten Belastungsfaktoren wie der US-Handelskonflikt und die Schwellenländerkrise für Zurückhaltung unter Investoren. Der DAX rutschte das erste Mal seit April unter die 12.000er Marke. Seit Jahresbeginn hat der Index nun rund 7,5 Prozent an Wert eingebüßt. Die Änderungen der DAX-Familie haben keine größeren Überraschungen gebracht. Schlagzeilenträchtig war allerdings, dass Wirecard im DAX die Aktie der Commerzbank, immerhin ein DAX-Gründungsmitglied, ersetzen wird. Auch wenn dies so erwartet worden war, ging es für die Commerzbank-Aktie um 2,3 Prozent nach unten, Wirecard legten um 1,3 Prozent zu. Für die ab dem 24. September im Stoxx-50-Index gelistete Safran-Aktie ging es an der Pariser Börse um 6,3 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer legte gute Geschäftszahlen vor und hob zudem die Prognose an. Im MDAX gewann die Aktie des Wettbewerbers MTU im Safran-Sog 0,5 Prozent. Für Altran Technologies ging es nach schwächeren Halbjahreszahlen dagegen um 8 Prozent nach unten. Die UBS senkte die Einstufung für Leoni gleich um zwei Stufen auf "Verkaufen", die Aktie brach um 8 Prozent ein. Aber auch beim Automobilzulieferer Schaeffler wurde die UBS vorsichtiger und senkte das Votum um eine Stufe auf "Verkaufen", die Aktie gab um 5,5 Prozent nach. Nach der Gewinnwarnung des Vortages hagelte es für Vapiano nun Abstufungen. Der Aktienkurs knickte um weitere 11,8 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1615 -0,16% 1,1627 1,1612 -3,3% EUR/JPY 128,61 -0,84% 129,50 129,52 -4,9% EUR/CHF 1,1234 -0,60% 1,1282 1,1282 -4,1% EUR/GBP 0,8980 -0,33% 0,9007 0,9005 +1,0% USD/JPY 110,73 -0,69% 111,38 111,54 -1,7% GBP/USD 1,2935 +0,18% 1,2909 1,2897 -4,3% Bitcoin BTC/USD 6.470,47 -7,1% 6.437,57 7.026,29 -52,6%

Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen in engen Grenzen. Der Wechselkurs Euro zu Dollar rührt sich kaum - trotz schwacher Daten aus Deutschland. Der Euro legt nach den schwächer als erwartet ausgefallenen ADP-Daten minimal gegenüber dem Vorabend zu und gibt die Miniaufschläge anschließend wieder ab.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben erneut die negativen Vorzeichen überwogen. Dabei belasteten weniger die negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte, vor allem für den Technologiesektor, sondern eher lokale Themen. Auf der Tokioter Börse lasten Naturkatastrophen. Nachdem am Dienstag der Taifun Jebi den Westen Japans heimgesucht hatte, kam es am Donnerstagmorgen auf Hokkaido zu einem Erdbeben. Wie schon am Mittwoch wurden Aktien von Fluggesellschaften und Kosmetikherstellern verkauft. Anleger befürchten, dass als Folge der Naturkatastrophen der Tourismus zurückgehen werde. Auch Versicherer standen unter Druck. Gesucht waren dagegen mit Blick auf die entstandenen Schäden Aktien aus dem Baumaschinensektor. In Hongkong ging der Ausverkauf beim Schwergewicht Tencent vor dem Hintergrund entsprechender internationaler Vorgaben aus dem Technologiesektor weiter. Die Aktie büßte 3 Prozent ein und zog die ganze Börse mit nach unten. Der Kurs des in vielen asiatischen Ländern vertretenen Versicherers AIA Group gab um 1,7 Prozent nach. Händler verwiesen auf die Abwertung von Währungen der Region. Die Börse in Schanghai gab anfängliche Gewinne ab und setzte damit die Verlustserie fort, die von Konjunktursorgen als Folge des Handelskonflikts zwischen China und den USA ausgelöst wurde. Anleger trennten sich vor allem von Immobilienaktien. Vanke und Future Land büßten 2,6 und 1,8 Prozent ein. In Taiwan verloren Largan 5,1 Prozent, nachdem der Apple-Zulieferer Umsatzzahlen für August veröffentlicht hatte. In Sydney verbuchte der Index das sechste Tagesminus in Folge. Überraschend gut ausgefallene Wirtschaftsdaten vermochten nicht zu stützen. Die Telstra-Aktie legte gegen den Trend um 3,3 Prozent zu, obwohl das Telekommunikationsunternehmen seine Ertragsziele gesenkt hatte. Auf längere Sicht zeigte sich Telstra zuversichtlich zum Ertragsbeitrag des Breitbandprojekts.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE-Rodung am Hambacher Forst verzögert sich

Der Energieversorger RWE muss womöglich die Abholzung des Waldes am Braunkohletagebau Hambach um zwei Wochen verschieben. Das Unternehmen hat dem Oberverwaltungsgericht Münster ein Stillhalteabkommen gegeben, erst mit der Rodung zu beginnen, wenn das Gericht über eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) entschieden hat, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Spätestens am 14. Oktober wird das Gericht ein Urteil treffen.

RWE sichert sich Kapazitäten an deutschem Flüssiggasterminal

Der Energiekonzern RWE und German LNG Terminal haben einen Kapazitätsvertrag für das erste deutsche Flüssiggasterminal (LNG) vereinbart. Der Mitteilung zufolge habe sich der DAX-Konzern einen Zugang zu einem "erheblichen" Anteil an der jährlichen Kapazität des geplanten Terminals in Brunsbüttel gesichert. Die gesamte Kapazität des kombinierten LNG-Import- und Distributionsterminals werde 5 Milliarden Kubikmeter umfassen, teilten beide Unternehmen mit.

Volkswagen-Beteiligung Navistar überrascht mit Gewinnsprung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2018 12:36 ET (16:36 GMT)

Der US-Lastwagenhersteller Navistar hat den Gewinn im dritten Geschäftsquartal deutlicher gesteigert als erwartet und sich etwas optimistischer für das Geschäftsjahr 2017/18 geäußert. Zudem gab CEO Troy Clarke einen zuversichtlichen Ausblick auf das kommende Jahr. Zum Handelsstart in den USA kletterte die Aktie daraufhin um knapp 2 Prozent. In den drei Monaten per Ende Juli steigerte das Unternehmen, an dem die Volkswagen AG beteiligt ist, den Umsatz um 18 Prozent auf 2,61 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg den Angaben der Navistar International Corp zufolge auf 170 Millionen von 37 Millionen Dollar. Je Aktie verdiente der US-Hersteller 1,71 nach 0,38 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Banken stimmen Fusion Kaufhof-Karstadt zu - Zeitung

Das anvisierte Zusammengehen von Kaufhof und Karstadt ist einem Zeitungsbericht zufolge auf der Zielgeraden. Die beteiligten Banken sollen laut Süddeutscher Zeitung einer Fusion zugestimmt haben. Das Blatt beruft sich auf Bankenkreise. Allerdings sollen bei der Transaktion etwa 5.000 Arbeitsplätze bei Kaufhof wegfallen, etwa ein Viertel.

Siemens sichert sich bei Anleiheemissionen gute Zinskonditionen

Der Technologiekonzern Siemens hat sich bei der jüngsten Emission von drei Anleihen gute Konditionen gesichert und muss weniger Zinsen zahlen als geplant. Bei der Preisfixierung lagen die Emissionsrenditen bei allen Laufzeiten im Schnitt um 20 Basispunkte unter den anfänglichen Indikationen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Unternehmen sprach von einer "sehr hohe Nachfrage".

Delticom-Vorstand Delesalle verlässte Reifenhändler im Streit

Delticom-Vorstand Thierry Delesalle verlässt den Online-Reifenhändler mit sofortiger Wirkung. Der Vertrag mit dem Manger werde wegen "unüberbrückbarer Differenzen" aufgehoben, teilte Delticom mit. Die von Delesalle bislang verantworteten Ressorts werden von den Vorstandsmitgliedern Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman und Andreas Prüfer übernommen.

Easyjet-CEO: Gespräche über einen Alitalia-Verkauf dauern an

Der Poker um einen Verkauf von Alitalia geht weiter. Der Chef des Billigfliegers Easyjet, Johan Lundgren, sagte, dass die Gespräche mit der italienischen Regierung über einen Verkauf der maroden Staats-Airline weitergeführt werden. Die neue Regierung habe signalisiert, dass sie einen Anteil einer wie auch immer strukturierten künftigen Fluglinie behalten wolle anstatt sich komplett von Alitalia zu trennen.

Zweite Runde der Tarifverhandlungen mit Ryanair ohne Ergebnis

Im Tarifstreit über die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen für die in Deutschland angestellten Flugbegleiter bei Ryanair hat eine zweite Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Ein nächster Verhandlungstermin sei nicht vereinbart worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit. Sie will für die rund 1.000 Flugbegleiter hierzulande höhere Löhne und die Übernahme der vielen Leiharbeiter erreichen. Zudem fordert sie Betriebsräte.

EU erlaubt Apple die Übernahme der Musik-Erkennungs-App Shazam

Die EU-Wettbewerbshüter haben dem US-Konzern Apple die Übernahme der Musik-Erkennungs-App Shazam nach einer vertieften Prüfung erlaubt. Die für Wettbewerbspolitik zuständige Kommissarin Margrethe Vestager erklärte, "nach eingehender Analyse der Benutzer- und Musikdaten von Shazam haben wir festgestellt, dass ihre Übernahme durch Apple den Wettbewerb auf dem Markt für digitales Musik-Streaming nicht einschränken würde."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2018 12:36 ET (16:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.