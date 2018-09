Hier geht's zum Video

Wenn die Kurse kräftig steigen, bieten ETFs eine gute Möglichkeit daran zu partizipieren. Was aber ist, wenn sich die Märkte seitwärts bewegen? Wie lässt sich daran verdienen? Die Commerzbank hat eine bewährte Strategie jetzt in einen neuen Dachfonds mit ETFs gegossen, ergänzt durch eine Optionsstrategie. Dirk Heuser, Leiter Portfoliomanagement der Vermögensverwaltung der Commerzbank erläutert das Konzept: "Durch das Schreiben von Call-Optionen, also Stillhaltergeschäfte, erhöhen wir die Rendite in Seitwärtsphasen und bieten einen Puffer in Abwärtsbewegungen." Der Commerzbank Aktienportfolio Covert Plus (LU0372290675) setzt hauptsächlich auf ETFs. "Die streuen wir breit, steuern sie aktiv und ergänzen sie durch die besagten Optionsgeschäfte, vor allem dann, wenn sie hohe Prämien versprechen", erläutert Heuser. Ergebnis seit 2009: "Gegenüber dem Referenzindex wurde so eine jährliche Mehrrendite von 2,4 Prozent erzielt." Thomas Wiedenmann, beim ETF-Anbieter iShares für den Vertrieb an Banken und Vermögensverwaltungen zuständig, ergänzt: "In immer mehr Dachfonds werden nun ETFs taktisch und strategisch eingesetzt."