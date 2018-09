Medienmitteilung

Haag, 6. September 2018

Veränderung in der Geschäftsleitung von VAT

Andreas Leutenegger, Chief Financial Officer (CFO) der VAT Group AG, hat sich für eine neue Herausforderung ausserhalb der Gruppe entschieden und wird das Unternehmen per 31. Dezember 2018 verlassen. Andreas wird seine Funktion bis Ende des Jahres weiter ausüben und einen nahtlosen Übergang an seinen Nachfolger, welcher zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, sicherstellen.

Seit seinem Eintritt in die VAT hatte Andreas eine massgebende Rolle im Leadership Team der VAT inne und half bei der Transformation der Organisation von einem in Familienbesitz stehenden Unternehmen in eine börsenkotierte Firma mit dem Börsengang (Initial Public Offering / IPO) im April 2016.

Wir danken Andreas für seinen ausserordentlichen Einsatz und seinen sehr wertvollen Beitrag zum Erfolg der VAT und wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

VAT Group AG

Corporate Communications & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

