Die Vereinigten Staaten stellen einem Medienbericht zufolge den Verteilschlüssel bei direkten Zahlungen an das Verteidigungsbündnis zur Debatte.

Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge ihre direkten Zahlungen an die Nato kürzen. US-Vertreter hätten in Nato-Gremien einen entsprechenden Vorstoß angekündigt, berichten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag) unter Berufung auf einen Nato-Diplomaten. "Im Zuge der Debatte über die Lastenteilung haben US-Vertreter deutlich gemacht, dass auch über die direkten Beiträge des ...

