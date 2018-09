Trotz niedriger Metallpreise hält der Deal-Flow in der Bergbaubranche an. Nun hat der chinesische CITIC Metals-Konzern die Genehmigung für den Einstieg bei Ivanhoe Mines bekommen. Damit erhält man Zugriff auf eines der größten Kupferassets der Welt.

Chinas Behörden stimmen Einstieg zu

Der Einstieg eines chinesischen Unternehmens wird auch in der Rohstoffbranche kritisch beäugt. Doch das gilt vice versa und so müssen auch die chinesischen Behörden entsprechenden Deals zustimmen. Schon seit Langem sieht es Beijing nicht gerne, wenn sich heimische Konzerne mit Fußballklubs oder Luxuslabels aus dem Westen schmücken. Eine Transaktion muss auch in die Strategie der Regierung passen. In Sachen Kupfer gibt es keine zwei Meinungen. Denn China sichert sich sukzessive Minen, die das gefragte Industriemetall produzieren, dessen Angebot in den kommenden Jahren signifikant sinken dürfte. Die Volksrepublik ist mit rund 50 Prozent der größte Kupferverbraucher der Welt. Nun ist der nächste Deal in trockenen Tüchern. Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben den Einstieg von CITIC Metalls bei Ivanhoe Mines genehmigt. Der Deal war bereits im Juni bekannt gemacht worden, nun gab es die Zustimmung der Behörden. CITIC, Teil eines staatlichen Konzerns, wird 20 Prozent an Ivanhoe kaufen. Auf der Verkäuferseite steht der Investor Robert Friedland. Für den Anteil legen die Asiaten 723 Mio. CAD bzw. 548 US-Dollar ...

