Kaum eine Branche verspricht sich so viel von künstlicher Intelligenz wie die Medizin. Sie verheißt Unternehmern neue Milliardenmärkte, Krankenkassen weniger Kosten - und jedem ein längeres Leben, der ein Smartphone hat.

Adam Love hatte sich die Armbanduhr von Apple gekauft, um sein Leben leichter zu machen. Jetzt hat sie ihm sogar das Leben gerettet. Vor wenigen Wochen erhält der Student aus Sydney, 24 Jahre alt, plötzlich eine Warnung: Die Uhr hat über Nacht seinen Puls gemessen, 140 Schläge pro Minute, viel zu hoch. Der Australier fährt sofort zu einem Arzt. Und der findet ein Loch in seinem Herzen, einen gefährlichen Geburtsfehler. In einem Krankenhaus im Norden der Stadt wird Love operiert. Mit Erfolg.

Das Plastikarmband mit der Patientennummer an seinem Handgelenk ist er seit Kurzem los. Die smarte Uhr aber legt er so schnell nicht wieder ab.Uhr rettet Mann das Leben - bald könnte das medizinischer Alltag sein. Denn eine neue Welle der Automatisierung erreicht die Heilkunde: Künstliche Intelligenz (KI) erobert die Kliniken, Algorithmen ergänzen den Arzt, tragbare Sensoren ersetzen das Stethoskop und den Labortest. Das Versprechen der digitalen Medizin: Mehr Daten bringen bessere Diagnosen, mehr Technik bessere Therapien, mehr Prozessorpower bessere Prophylaxe.

Je klüger die Computer werden, so die Hoffnung, desto gesünder die Menschen.

Forscher wollen mit Sensoren am Körper und per Smartphone nicht nur Herzfehler erkennen wie beim Australier Love, sondern auch Diabetes oder Parkinson, ehe die Krankheiten fortgeschritten sind. Bilderkennungsprogramme in Krankenhäusern diagnostizieren Knochenbrüche oder Krebs schon so gut wie ausgebildete Spezialisten - und werden auch nach zwölf Stunden Schicht nicht müde. Und selbst eine Apothekerin im entlegensten Dorf in Afrika kann mit Apps jetzt Hörschäden oder Hautkrankheiten erkennen.

Künstliche Intelligenz, prophezeit der amerikanische Arzt und Autor Eric Topol, stelle die Medizin auf den Kopf: Informierten bisher die Ärzte die Patienten über deren Blutwerte und Befunde, sei das in Zukunft immer öfter umgekehrt. Und das sei gut so: Die Medizin werde demokratisiert. Jeder Mensch werde bald Terabytes an Daten über sich sammeln, vom EKG bis zum Genom - und selbst entscheiden, wer Zugriff darauf habe.Das lockt Unternehmen in den Medizinmarkt, die keine Erfahrung mit Patienten oder Pharmazeutika haben - aber umso mehr von Daten verstehen: Die Google-Schwester Deepmind erkennt auf 3-D-Scans mehr als 50 Augenkrankheiten genauso gut wie ein Facharzt. Apple trainiert seine Armbanduhr darauf, durch die Haut den Blutzucker zu messen, ganz ohne Nadelstich. Und der chinesische Technologiekonzern Alibaba bringt Software bei, entzündete Zellen auf Röntgenbildern zu finden.

Eine Uni für künstliche Intelligenz

Die Digitalisierung der Medizin verspricht ein Megageschäft: E-Health, vom Pulssensor über die Videosprechstunde bis zur Datenanalyse, generiere im Jahr 2024 weltweit 379 Milliarden Dollar Umsatz, erwarten die Marktforscher von Global Market Insights. Investoren haben weltweit im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Dollar Wagniskapital in Neugründungen gesteckt, die Medizin mit künstlicher Intelligenz neu erfinden.Auch in Deutschland arbeiten Gründer und Ärzte an einem Update für die Medizin. Sie entwickeln Technologien, die Menschen den Besuch beim Hausarzt ersparen sollen oder die Einlieferung ins Krankenhaus. Wer ein Smartphone hat, so das Versprechen, hat bald auch ein längeres, gesünderes Leben - sofern die Daten nicht missbraucht werden.

Interaktiver medizinischer Fragebogen

Ein Altbau in Berlin-Kreuzberg. Ruckelige Aufzugfahrt in den fünften Stock - dann öffnet sich der Blick auf ein helles Dachgeschoss, das aussieht, als hätte jemand eine sehr große Medizinstudenten-WG mit Schreibtischen vollgestellt: eine offene Wohnküche, Stapel mit Medizinbüchern, ein Anatomie-Schaubild an der Wand. Dutzende junge Leute aus aller Welt arbeiten hier, Programmierer, KI-Experten, Ärzte. Alle reden englisch miteinander.

An einem weißen Konferenztisch sitzen Daniel Nathrath und Martin Hirsch, zwei der drei Gründer des Start-ups Ada Health, und schauen zufrieden auf eine Weltkarte auf Hirschs Handy: Fast sekündlich leuchtet ein Land auf, in dem gerade jemand ihre App startet. Ada soll helfen, die Ursachen für Kopfschmerzen oder Krämpfe, Müdigkeit oder Magenschmerzen zu finden. Sie schätzt ein, ob jemand zum Arzt gehen muss. Oder hilft Patienten, in der Arztpraxis ihre Symptome verständlich zu schildern.

Wie ein interaktiver medizinischer Fragebogen funktioniert die Software. Sie erkundigt sich nach Symptomen, grenzt mögliche Befunde immer weiter ein, bis sie ein Ergebnis ausspuckt: Sechs von zehn Patienten mit den gleichen Symptomen haben Arthritis, vier von zehn Patienten eine Bakterieninfektion. Mehr als sechs Jahre Arbeit stecken in der App - und Algorithmen, über die die Gründer nicht viel verraten wollen. Nur so viel: Das Team habe die Software mit Massen an Lehrbuchwissen, Leitlinien und Studienergebnissen gefüttert, sagt Co-Gründer Hirsch. "Wir sind hier so etwas wie die Universität, in der eine künstliche Intelligenz Medizin lernt." Mehr als sechs Millionen Mal haben Menschen Ada weltweit schon nach medizinischem Rat gefragt. Anders als der Arzt kennt Ada keinen Feiertag und kein Wartezimmer. Bei ihr ist immer Sprechstunde. Ein deutscher Hausarzt dagegen hat im Schnitt nur acht Minuten Zeit pro Patient. Oft zu wenig, um die richtige Diagnose zu stellen.

Vor allem, wenn es um seltene Krankheiten geht, von denen jeweils weniger als fünf von 10 000 Menschen betroffen sind, tappen Ärzte heute oft im Dunkeln. Mehr als 7000 solcher Leiden sind bekannt. "Selbst der beste Arzt kann sich die Symptome all dieser Erkrankungen nicht merken", sagt Ada-Gründer Nathrath. "Ada dagegen schon." Sieben Jahre dauert es laut einer EU-Studie im Schnitt, bis Betroffene solcher Krankheiten von Ärzten die richtige Diagnose erhalten. "Ada findet ...

