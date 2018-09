Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX scheint auf direktem Weg einen zeitnahen Abschluss auf der Unterseite zu suchen. Damit könnte in diesem Jahr die Jahresendrallye bereits in Kürze starten. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Die grüne 4 bzw. lila B bildet ein Flat lila A=11867 bzw. roter A=12741, lila bzw. roter B=13600 (Doppelzigzag) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...