Am 13. Februar markierte die E.on-Aktie bei 7,87 Euro ein neues Jahrestief. Von dort aus stieg der Wert in den folgenden Wochen wieder an und etablierte einen breiten Aufwärtstrend. Dieser ließ die Aktie unter starken Schwankungen bis zum 9. Juli auf 9,95 Euro ansteigen.

Zunächst ging die Aktie knapp unterhalb von 10,00 Euro in eine Korrektur über, die nach dem steilen Anstieg der Vortage wie eine bullische Flagge wirkte und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoffen ließ. Diese Ansicht ... (Dr. Bernd Heim)

