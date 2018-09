Mannheimer Morgen über die Warenhaus-Fusion Überschrift: Neu erfinden Wenn Unternehmen verschmelzen, schrillen die Alarmglocken: Verwaltungen, IT- und Logistikabteilungen werden zusammengelegt. Man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Die Fusion von Karstadt und Kaufhof wird Arbeitsplätze kosten, und zwar nicht zu knapp. Tausende sollen deutschlandweit auf dem Spiel stehen. Düstere Aussichten für Beschäftigte. Selbst wenn es nicht zum Abbau in diesem Ausmaß kommt, dürften im Zuge der weiteren Sanierung deutlich schlechtere Konditionen auf die Mitarbeiter zukommen. Letztlich ist jene Zukunft dem Siegeszug von Amazon, Zalando und Anderen geschuldet. Gegen den Internethandel im großen Stil wirkt das traditionelle Warenhauskonzept altbacken und überholt. Es wird die Aufgabe der Konzernführung sein, daran etwas zu ändern. Neue Geschäftsideen für die Filialen, ein neues Konzept für den Internethandel. Die Zusammenlegung bietet hier Chancen. Bessere Konditionen im Einkauf oder bei Logistikpartner machen die neuen Ketten konkurrenzfähiger. Die schmerzhaften Einsparungen können in das Produktsortiment investiert werden. Dass René Benko seine Finger im Spiel hat, könnte auch ein gutes Zeichen sein. Seit der Karstadt-Konzern dem österreichischen Investor gehört, geht es es bergauf. Vielleicht kann er ja das deutsche Warenhaus neu erfinden und ihm eine Zukunft geben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

