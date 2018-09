Übergeordnet befindet sich die Henkel-Aktie seit ihrem am 20. Juni 2017 bei 129,90 Euro markierten Allzeithoch in einer Abwärtsbewegung. Mittelfristig gelang es dem Wert jedoch Ende April in eine neue Aufwärtsbewegung einzuschwenken. Sie führte zur Ausbildung eines breiten Trendkanals.

Er hatte bis in den August hinein Bestand und seine Kanten blieben weitgehend unverletzt, bis der Kurs am 15. August crashartig durch die 50-Tagelinie bei 108,44 Euro fiel und an den Folgetagen bis auf 103,00 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...