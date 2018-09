BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) hat heute mitgeteilt, über die IT- und Großkunden-Tochtergesellschaft T-Systems ein neues Cloud-Rechenzentrum errichtet zu haben. T-Systems baut das neue Datenzentrum in Biere in der Nähe von Magdeburg. Nun wurde nach 18 Monaten Bauzeit heute die nächste...

Den vollständigen Artikel lesen ...