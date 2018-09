Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta034/06.09.2018/23:45) - Die Krypto AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9) mit Sitz in Berlin hat heute eine Eigenkapitalfinanzierung ("Share Subscription Facility") mit GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM") unterzeichnet. Danach verpflichtet sich GEM, neue Aktien der Krypto AG aus genehmigten Kapital im Wert von bis zu 15 Mio. Euro zu zeichnen bzw. zu kaufen. Die Krypto AG hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, diese Finanzierung in mehreren Tranchen abzurufen. Das der Gesellschaft zufließende Kapital soll dem weiteren Ausbau des Investment-Portfolios dienen.



Im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung hat die Krypto AG auch einen Kaufvertrag zum Erwerb der Mehrheit der Anteile an der Datarella GmbH unterzeichnet. Die Datarella GmbH ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in München, das industrielle Blockchain-Lösungen entwickelt. Der Kaufpreis wird sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag belaufen. Im Übrigen wurde Stillschweigen vereinbart.



Über die Krypto AG: Die Krypto AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgruppe mit Fokus auf Blockchain-Technologien und Investments in den Bereichen Technology & Development (Datarella GmbH, Helix Cognitive Computing GmbH), Advisory & Consulting (Krypto Management Consulting GmbH) sowie Education & Communities (KryptoEducation GmbH). Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio von Beteiligungen und entwickelt die Beteiligungen strategisch weiter. Die Krypto AG schafft Werte für ihre Investoren und leistet einen Beitrag zum Wachstum des Blockchain-Ökosystems.



