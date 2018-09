Um fast 1 Euro ist die Aktie von Medigene am Mittwoch nach unten gestürzt. Die meisten Analysten hatten dem Wert zuvor noch bescheinigt, dass es bald wieder nach oben gehen könne. Denn die Aktie hatte zuletzt deutliche Aufschläge erreicht, war seit Ende August jedoch noch einmal in den Abwärtsschwenk übergegangen. Fragil war die Situation also tatsächlich.

Nur: Der Wechsel im Vorstand, der Ende August bekanntgegeben wurde, hat offenbar die Märkte verunsichert. Medigene hat den Finanzchef ausgetauscht ... (Frank Holbaum)

