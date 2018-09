Freiburg (ots) - Es war für die Justiz zwar Neuland, sich selbst öffentlich zu hinterfragen, doch alles andere wäre der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln gewesen und hätte dem an sich guten Ruf der Justiz Schaden zugefügt. Denn, das ergab die Untersuchung, es waren vor allem die Gerichte, die im Staufener Fall nicht gut gearbeitet haben. Vielleicht rüttelt es die Familiengerichte ja in ähnlicher Weise auf wie der Fall Alessio vor drei Jahren die Jugendämter, die seither für Gefährdungen des Kindeswohls deutlich wachsamer sind. Dann wäre schon viel gewonnen. Und ebenso, wenn die Behörden künftig besser miteinander kommunizierten. http://mehr.bz/khs207g



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de