Russland, die Türkei und der Iran wollen auf einem Gipfel die Weichen für das weitere Vorgehen in Idlib stellen.

Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran kommen am Freitag in Teheran zusammen, um über das weitere Vorgehen in Idlib zu beraten. Er hoffe, dass Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Ruhani sich auf eine gemeinsame Linie einigen könnten, wurde der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani von der russischen Nachrichtenagentur Ria zitiert. In und um Idlib befinden sich tausende internationale und islamistische Söldner, die zuvor in allen Landesteilen gekämpft hatten. Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat Truppen an der Front im Nordwesten nahe Idlib zusammengezogen, wo zahlreiche Zivilisten, aber auch viele aus anderen Landesteilen geflohene und vertriebene Rebellen ausharren. Russland und der Iran unterstützen Assad und haben erklärt, die syrische Regierung habe jedes Recht die Aufständischen zu vertreiben. Die Türkei unterstützt hingegen einen Teil der Rebellen und befürchtet einen neue Flüchtlingswelle aus dem Nachbarland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...