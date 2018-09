Die nationale branchenübergreifende Zitronen- und Grapefruitvereinigung, mit Sitz in Murcia, erwartet eine Grapefruiternte von 76.000 Tonnen in Spanien für die Saison 2018/19, der gleiche Ertrag wie in der Vorsaison. Es wird davon ausgegangen, Spaniens Handelsposition in der EU weiter zu stärken, wo Spanien bereits Florida und Israel bei dem Marktanteil überholt hat....

