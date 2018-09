Die Sparpolitik des argentinischen Präsidenten Macri stößt in der Bevölkerung auf Unmut. Tausende Menschen demonstrierten in der Hauptstadt.

In Buenos Aires sind Tausende Menschen aus Protest gegen die neuen Sparpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten am Donnerstag den Abbruch der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die derzeit in Washington stattfinden. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Genug Einschnitte!" oder "Macri = Hunger" in die Höhe. "Wir ...

