PressReader bietet Kunden Zugang zu mehr als 7.000 Zeitungs- und Zeitschriftenangeboten für Besatzung und Onboard-Gäste



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Speedcast International Limited (https://www.speedcast.com/)(ASX: SDA), der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von Remote-Kommunikations- und IT-Lösungen gab heute eine Vereinbarung mit PressReader bekannt, um diesen Service dem Speedcast Media Network als neue Komponente hinzuzufügen. PressReader ist eine Cloud-basierte Plattform, die speziell für Kunden entwickelt wurde, damit sie der Besatzung und den Gästen auf Schiffen und vor Ort Tausende von Top-Zeitungs- und Zeitschriftenangebote auf unkomplizierte Weise bereitstellen können.



PressReader ist eine einfache und bequeme Möglichkeit für Unternehmen, aktuelle Nachrichten und Zeitschrifteninhalte für Mitarbeiter und Gäste an Bord oder vor Ort anzupassen und auszuwählen. Mit über 7.000 Titeln aus mehr als 120 Ländern in mehr als 60 Sprachen bietet PressReader für jeden etwas. Dieses Cloud-basierte Managementsystem, das die Speicherung von Content auf lokalen Servern ermöglicht, versetzt Schiffs- und Site-Administratoren in die Lage, Content auszuwählen, auf einen Server herunterzuladen und Benutzern den Zugriff darauf ohne zusätzliche Brandbreite zu gewähren. Kurzum, eine benutzerfreundliche und extrem kosten- und bandbreiteneffiziente Lösung. Darüber hinaus können Benutzer die PressReader-App herunterladen und die Inhalte direkt von ihrem persönlichen Mobilgerät aufrufen.



"Unsere Partnerschaft mit PressReader bietet Kunden eine unkomplizierte Lösung, um Gäste und Besatzung mit aktuellen Nachrichten und Zeitschriften auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sie nicht zu Hause sind", so Tim Bailey, Executive Vice President of Products, Marketing, and Business Development bei Speedcast. "PressReader ist eine wichtige Ergänzung zu unserem Speedcast Media Network, das als eine komplette Plattform entwickelt wurde, um digitale Inhalte für Informations- und Unterhaltungszwecke überall bereitzustellen, auf Schiffen, Bohrinseln oder abgelegenen Onshore-Sites mit nur begrenzter Konnektivität. Mit PressReader liefern wir die Inhalte, die sich unsere Kunden wünschen und die sie auf ihre Zielgruppen bei minimaler Nutzung zusätzlicher Bandbreite anpassen können."



Speedcast Media Network besteht aus drei Komponenten, die für die problemlose Bereitstellung und Übertragung von Inhalten an abgelegene Standorte sowohl onshore als auch offshore konzipiert wurden. Diese drei Komponenten umfassen: ein Videoübertragungssystem für bandbreiteneffiziente Videoübertragungen von Schiff zu Land und zurück; Speedcast TV on Demand für den Zugriff auf eine komplette Bibliothek mit Musik, Filmen, TV und anderen Inhalten an abgelegenen On- und Offshore-Orten und PressReader für aktuelle Nachrichten und Zeitschriften aus der ganzen Welt Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing@speedcast.com.



Informationen zu Speedcast International Limited



Speedcast International Ltd (ASX: SDA) ist der weltweit größte Anbieter von Remote Communications und IT-Dienstleistungen. Der Managed Service von Speedcast wird mit Multi-Access-Technologie über ein weltweit führendes Multi-Band- und Multi-Orbit-Netzwerk von mehr als 70 Satelliten sowie ein zugeschaltetes globales terrestrisches Netzwerk bereitgestellt, das durch umfangreiche lokale Unterstützung vor Ort aus mehr als 40 Ländern verstärkt wird. Dieses globale "Netz aus Netzwerken" ermöglicht es den Kunden, sich bei ihren geschäftskritischen Anwendungen auf die robusteste integrierte Infrastruktur zu verlassen, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Speedcast ist einzigartig als strategischer Partner positioniert, der Kommunikations-, IT- und digitale Lösungen auf die speziellen Anforderungen der Kunden anpassen und geschäftliche Transformationen ermöglichen kann. Das Unternehmen baut seine Managed Services mithilfe von differenzierten Technologieangeboten weiter aus, die Cybersicherheit, Sozialleistungen für Besatzungen, Content-Lösungen, Daten- und Sprachanwendungen sowie Integrationsservices für Netzwerksysteme umfassen. Speedcast arbeitet stets kundenorientiert, pflegt eine starke Sicherheitskultur und betreut über 2.500 Kunden in mehr als 140 Ländern in den Sektoren Schifffahrt, Energie, Bergbau, Unternehmen, Medien, Kreuzschifffahrt, Nichtregierungsorganisationen und Behörden. Erfahren Sie mehr unter www.speedcast.com.



Soziale Medien: Twitter (https://twitter.com/SpeedCast_Intl) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/speedcast/) | Facebook (https://www.facebook.com/SpeedcastIntl/)



Speedcast® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Speedcast Limited.



© 2018 Speedcast International Limited. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: Speedcast International Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127814 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127814.rss2



Pressekontakt:



Toni Lee Rudnicki Vice President, Global Marketing Speedcast International Ltd ToniLee.Rudnicki@Speedcast.com +1-832-668-2634 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610079/Speedcast_Internationa l_Ltd_Logo.jpg