Halle (ots) - Der Deutsche Schäferhund hat in Sachsen-Anhalt seine Spitzenposition im Hunde-Ranking verloren. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Die über Jahrzehnte beliebteste Rasse kommt nur noch auf fast 8 000 Exemplare. Diese Zahl bedeutet nur noch Platz zwei in der amtlichen Rangliste. Unangefochten vorn liegt der Labrador Retriever. Fast 11 500 Halter haben sich laut Hunderegister für diesen Vierbeiner entschieden. Zu den Gründen der Entwicklung erklärte Roswitha Dannenberg vom Verein für Deutsche Schäferhunde: "Viele Menschen weichen inzwischen auf kleinere Hunderassen aus." In Städten mit Trend zum Zweithund werde es immer schwieriger, große Hunde zu halten. Zudem brauchten Schäferhunde eine intensive Beschäftigung. In Sachsen-Anhalt ist jeder Hundebesitzer seit 2012 gehalten, seinen Vierbeiner gegen eine Gebühr in das Hunderegister eintragen zu lassen. Anmeldung und Kennzeichnung durch einen Chip im Fell sollen helfen, den Halter beim Fund eines entlaufenen Hundes ausfindig zu machen. Die Übersicht umfasst derzeit 110 000 Tiere.



