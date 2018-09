Nach fast 13 Jahren im Amt muss sich Volker Kauder einem Herausforderer stellen: Ralph Brinkhaus will mit "neuen Impulsen" an die Spitze der Fraktion.

Jetzt ist es amtlich: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) muss sein Amt Ende des Monats in einer Kampfkandidatur verteidigen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) hat am Donnerstag in der Klausur der CDU/CSU-Fraktionsspitze seine Kandidatur bei der Wahl am 25. September offiziell angekündigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen.

Zuvor hatte Kauder, der als enger Vertrauter von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gilt, nach diesen Informationen erklärt, dass er sich erneut um den Fraktionsvorsitz bewerben werde. Merkel habe Kauder ihre Unterstützung zugesagt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte, dass der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer Kauders Kandidatur ebenfalls unterstützen werde. An Kauder gewandt sagte Dobrindt demnach: "Du hast auch meine Unterstützung."

Merkel sagte nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...