"Die Welt" zu Trump wird von eigenen Mitarbeitern: angegriffen:

"Es mehren sich die Zerfallserscheinungen. Die vielen engen Vertrauten Trumps, die in den vergangenen Wochen vom FBI umgedreht wurden, sind ein Beleg dafür. Dass nun ein hochrangiges Mitglied seiner Regierung anonym eine vernichtende Abrechnung veröffentlicht, ist ein weiteres Indiz. Es erinnert an den letzten Akt von Shakespeares "Macbeth". Was den Präsidenten derzeit noch schützt, ist der konservative Echoraum aus Fox-News und anderen. Erst wenn diese Mauer zu bröckeln beginnt, ist Trump ernsthaft in Gefahr. Oder wenn der Souverän, der Trump ins Amt gewählt hat, den Daumen senkt und etwa bei den Midterms massiv ins demokratische Lager abwandert und die Republikaner zum Umdenken zwingt. Bis dahin bleibt Trump der Präsident, der andauernd wankt - und doch nicht fällt."/ra/DP/jha

