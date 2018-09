Da Roboter im Grunde in jeder Industrie zum Einsatz kommen, vielleicht zu Beginn einmal ganz grundsätzlich: Wodurch unterscheidet sich eigentlich ein Roboter für Verpackungsapplikationen von einem Roboter, der beispielsweise im Automotivebereich zum Einsatz kommt? "In der Verpackungsindustrie kommt es vor allem auf Schnelligkeit an. Ein Roboter muss sich mit Tempo von A nach B bewegen können, Teile möglichst schnell positionieren und einen hohen Durchsatz erzielen. Das zählt mehr als eine besonders hohe Prozess- oder Bahngenauigkeit, die zum Beispiel im Automotivebereich extrem wichtig ist. Außerdem muss ein Roboter in der Verpackungsindustrie in der Lage sein, sich an die Bewegung eines Fließbands anpassen zu können. Dafür ist eine sensorische Wahrnehmungskraft erforderlich, die durch Bildbearbeitungssysteme und entsprechende Software - zum Beispiel das neue Kuka Pick Control - realisiert wird", erklärt Benjamin Baumann, Portfolio Manager Handling & Machinery bei Kuka. Das Einsatzgebiet für die Robotertechnik reicht dabei vom Verpacken des Einzelproduktes, über das anschließende Zusammenführen zu größeren Einheiten bis hin zum Palettieren. Für diesen letzten Schritt hat Kuka beispielsweise Lösungen mit Traglasten bis 1.300 kg.

Wachstumsmarkt: überall

Wenn auch Roboterlösungen weiterhin ein Stück weit nach Hightech klingen, wie man sie hauptsächlich in industriellen Hochlohn-Ländern wie Deutschland erwartet, so kommen sie mittlerweile auch mehr und mehr in den sogenannten Emerging Markets zum Einsatz. Und das aus einem simplen Grund: "Es wird für Hersteller immer schwieriger, überhaupt noch Personal für die Produktion zu finden. Und dies ist kein exklusives Problem der Industrieländer. Selbst Schwellenländer wie Indien haben derzeit Probleme, Stellen in diesem Bereich zu besetzen. Das kann dann im Extremfall dazu führen, dass das Werk stillsteht", beschreibt Jorge Izquierdo, Vice President Market Development bei PMMI, dem Veranstalter der Pack Expo International, die Lage der dort produzierenden Unternehmen.

Roboter dienen also, anders als häufig vermutet, nicht der Abschaffung des Personals, sondern füllen vielmehr bestehende Lücken und entlasten die Arbeiter vor Ort. So erledigen Roboter hauptsächlich repetitative Aufgaben, die für den Menschen eintönig und auf Dauer belastend sind. Durch die Abgabe solcher monotonen und körperlich beanspruchender Tätigkeit können sich die menschlichen Mitarbeiter in der Folge anspruchsvolleren Aufgaben widmen.

Die Cobots kommen

Die Zeichen stehen auf Wachstum, und zwar ganz gewaltig: Machen kollaborative Roboter, kurz Cobots, aktuell noch rund drei Prozent des weltweiten Roboterumsatzes aus, so soll ihr Anteil bis zum Jahr 2025 auf 34 Prozent ansteigen - das entspräche einem Gegenwert von 25 Milliarden US-Dollar. "Dieses Wachstum wird zweifellos davon abhängen, ob Cobots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...