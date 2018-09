Dass es möglich ist mit Hilfe von kurzfristigen Unternehmensanleihen vom US-Zinsanstieg zu profitieren und ein Investment in einen Korb von Schwellenländerwährungen in der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus sinnvoll sein kann, beleuchteten wir in unserem zweiten Teil "Fünf Anlagechancen für die Zukunft" des Jahresausblicks der Pimco-Experten. In diesem Teil wollen wir uns die drei weitere Anlagechancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...