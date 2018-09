In der New York Times berichtet eine anonyme Quelle von Sabotageakten im Weißen Haus gegen den irrlichternden Donald Trump. Das könnte durchaus Konsequenzen auf der weltpolitischen Bühne haben, meint unser Kolumnist.

Am Mittwoch erschien in der New York Times ein erstaunlicher Artikel, in dem ein anonymer Mitarbeiter des Weißen Hauses Details der Regierungsarbeit beschrieb. Demnach unternehmen viele Mitarbeiter im Weißen Haus einiges, um den Präsidenten der Vereinigen Staaten (USA) daran zu hindern, seine wüstesten Pläne zu verwirklichen. Dieser Artikel erschien nur kurz nach der Vorabveröffentlichung des Buches "Fear" von Bob Woodward und schlägt in dieselbe Kerbe wie der Starreporter der Washington Post.

Solche Nachrichten verursachen immer einen leichten Schauder, in diesem Fall sogar ein echtes Gruseln, kann doch der US-amerikanische Präsident Maßnahmen mit dramatischen Folgen für die Menschheit ergreifen. Davon ab scheinen sie das allgemeine Erscheinungsbild des 45. Präsidenten als einen amoralischen irrlichternden Menschen ohne Prinzipien zu unterstützen. Und damit haben sie erhebliche Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit dieses Präsidenten und somit für die zukünftigen Strategien seiner inneramerikanischen Gegner und ausländischen Partner (oder besser: Gegner?).

Noch ist nicht ganz klar, wie glaubwürdig die Aussagen des Autors in der NYT sind; doch deuten erste Stellungnahmen aus dem Weißen Haus und die Reputation der NYT darauf hin, dass die Aussagen im Grundsatz korrekt sind. Für den Rest dieser Kolumne wird unterstellt, dass die Aussagen der Tendenz nach stimmen. Dann hätten sie vermutlich erhebliche Folgen für den Umgang der genannten Gruppen mit dem Präsidenten und den USA.

Dabei wird der Einfluss des Gesagten auf die amerikanischen ...

