Schicksals-Gipfel zu Idlib? Treffen im Iran soll Entscheidung bringen

Teheran/Moskau/Istanbul - Ob es zur gefürchteten Offensive der syrischen Regierung auf die Rebellenhochburg Idlib und damit zu einer humanitären Katastrophe kommt, könnte sich ab Freitagmittag bei einem Dreiergipfel von Russland, Iran und Türkei in Teheran entscheiden. Die Türkei ist als Schutzmacht der Rebellen dabei, Russland und der Iran als Verbündete der syrischen Regierung. Vor dem Gipfel hatten die UN und viele Regierungschefs eindringlich vor einem Blutbad gewarnt, sollte Syrien seine Offensive durchziehen. In Idlib leben neben Rebellen auch rund drei Millionen Zivilisten, darunter laut UN mehr als eine Million Kinder.

Maaßen: Keine Informationen über Hetzjagden in Chemnitz

Berlin - Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat Zweifel, dass es während der rechtsgerichteten Demonstrationen in Chemnitz zu regelrechten Hetzjagden auf Ausländer gekommen ist. Dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben", sagte Maaßen der "Bild"-Zeitung (Freitag). Über das Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen nahe des Johannisplatzes in Chemnitz zeigen soll, sagte er: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Nach seiner vorsichtigen Bewertung "sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

Merkel und Macron sprechen in Marseille über Flüchtlingspolitik

Marseille - Knapp zwei Wochen vor einem wichtigen EU-Gipfel zur Migrationspolitik treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Freitag (17.00 Uhr) in Marseille. Im historischen Pharo-Palast der Mittelmeer-Metropole wollen die beiden Spitzenpolitiker über zentrale EU-Themen wie die Flüchtlingspolitik oder die Reform der Eurozone sprechen, wie Élyséekreise berichteten. Macron versucht, ein "Bündnis der Fortschrittlichen" zu schmieden, um "Nationalisten" in Europa die Stirn zu bieten. Dabei hat der 40-Jährige vor allem den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban im Blick.

Angriff auf ultrarechten Präsidentschaftskandidaten in Brasilien

Juiz de Fora - Ein Angreifer hat den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden von Brasilien mit einem Messer verletzt. Nach der Attacke wurde der Ex-Militär in einem Krankenhaus operiert, wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten. Demnach war Bolsonaro an einer wichtigen Arterie und am Darm verletzt worden. Zuvor war nur von einer oberflächlichen Wunde die Rede gewesen. "Bedauerlicherweise war es schlimmer, als wir dachten. Auch die Leber, die Lunge und der Darm wurden verletzt. Er verlor viel Blut, erreichte fast tot das Krankenhaus", schrieb Bolsonaros Sohn Flavio auf Twitter. "Sein Zustand scheint nun stabil zu sein. Bitte betet."

Missbrauch in katholischer Kirche New Yorks wird untersucht

New York - Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in den USA werden nun auch mögliche Sexualverbrechen in den Bundesstaaten New York und New Jersey untersucht. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood wies am Donnerstag alle acht katholischen Diözesen in New York an, Auskunft zu möglichen Missbrauchsfällen zu geben, wie die "Washington Post" unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtete. Sie kündigte zudem eine Telefon-Hotline und ein Online-Formular an, damit Opfer und Zeugen Missbrauchsfälle melden können. Auch in New Jersey wurde eine Sondereinheit gebildet, um den Vorwürfen nachzugehen.

Kreise: Brinkhaus kündigt offiziell Kandidatur gegen Kauder an

Berlin - Jetzt ist es amtlich: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) muss sein Amt Ende des Monats in einer Kampfkandidatur verteidigen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) hat am Donnerstag in der Klausur der CDU/CSU-Fraktionsspitze seine Kandidatur bei der Wahl am 25. September offiziell angekündigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatte Kauder, der als enger Vertrauter von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gilt, nach diesen Informationen erklärt, dass er sich erneut um den Fraktionsvorsitz bewerben werde. Merkel habe Kauder ihre Unterstützung zugesagt./n1/DP/fba

