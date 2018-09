Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLI - In der CDU wächst der Druck, den Soli komplett abzuschaffen. Beim Parteitag im Dezember wird die Unions-Mittelstandsvereinigung einen Antrag einbringen, der die vollständige Abschaffung bis zum Ende der Legislaturperiode fordert. Der Soli sei "in Zeiten höchster Steuereinnahmen nicht nachvollziehbar", heißt es in dem Antrag, der Bild vorliegt. "Ich gehe von einem klaren Votum aus", sagte Unions-Mittelstandschef Carsten Linnemann der Zeitung. Stimmt der Parteitag tatsächlich für die komplette Soli-Abschaffung zu, droht neuer GroKo-Krach. Denn bisher will die Koalition den Soli ab 2021 nur teilweise kippen. (Bild-Zeitung)

CARSHARING - Carsharing soll praktisch sein und zugleich Umwelt und Verkehr entlasten. Doch weder Umwelt noch Verkehr profitieren von dem Angebot, zeigt eine gemeinsamen Untersuchung des Öko-Instituts in Freiburg und des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt. "Veränderungen bei der Verkehrsmittelwahl durch die Nutzung von Car2Go allein bewirken - insgesamt gesehen - keine Treibhausgasminderungen", bilanzieren die Autoren. In der Studie, die vom Bundesumweltministerium gefördert wurde, haben die Forscher über mehrere Jahre hinweg in Stuttgart, Frankfurt und Köln die Auswirkungen des Carsharings am Beispiel des Anbieters Car2Go untersucht. Mehrere tausend Nutzer wurden im Zeitraum 2013 bis 2017 viermal befragt. (FAZ S. 15)

DIESEL - Da in immer mehr Städten Fahrverbote drohen, steigt der Druck auf die Bundesregierung, Hardware-Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge anzuordnen. Verkehrs- und Umweltministerium seien auf dem Weg zu einer einvernehmlichen Haltung noch nicht vorangekommen, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Opposition und Handwerk verstärkten derweil ihre Kritik an der ablehnenden Haltung des Verkehrsministers. (FAZ S. 15)

BRINKHAUS - Der stellvertretende Unionsfraktions-Chef Ralph Brinkhaus bezeichnet seine Bewerbung um das Amt des Fraktionsvorsitzenden als Angebot an die Unionsabgeordneten. "Ich betrachte meine Kandidatur nicht als Kampfkandidatur, sondern als Alternativangebot", sagte der CDU-Politiker. Brinkhaus will seine Kandidatur gegen Amtsinhaber Volker Kauder (CDU) am Montag in der Fraktionssitzung offiziell verkünden. Die Wahl ist am 25. September. Als Attacke gegen die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, will er seine Kandidatur nicht verstanden wissen. "Ich habe sowohl ein respektvolles Verhältnis zur Bundeskanzlerin als auch zu Volker Kauder", betonte der Finanzpolitiker. (Funke Mediengruppe)

WEBER - "Europa darf sich nicht abschotten". Die Außengrenzen sollten aber besser vor illegaler Migration geschützt werden, sagt Manfred Weber, der EU-Kommissionspräsident werden will. In der Außenpolitik brauche die Union schnellere Entscheidungen. (SZ S. 6)

RENTEN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz wirft Experten im Streit um die künftige Rentenpolitik Irrtümer vor. "Wir haben heute Überschüsse in der Rentenversicherung, die kein Experte vorhergesagt hat", sagte der SPD-Politiker der Augsburger Allgemeinen. "Früher wurde uns vorhergesagt, dass wir Rentenbeiträge weit über 30 Prozent zahlen werden, heute sind wir bei geringeren Rentenbeiträgen als im Jahr 1989." Die Expertenkommission müsse nun Vorschläge vorlegen, entscheiden werde die Politik. "Deshalb sage ich: Der Spielraum für eine Reform ist da", betonte Scholz. (Augsburger Allgemeine)

EINLAGENSICHERUNG - Die europäischen Finanzminister beraten über die Stärkung der Währungsunion. Ein neuer Vorstoß für die EU-Einlagensicherung sorgt in Berlin für Unmut. Österreich, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, plädiert für die Einführung eines sogenannten Hybridmodells. Danach sollen zunächst die nationalen Sicherungssysteme den Sparern ihre Einlagen garantieren, wenn eine Bank abgewickelt werden muss. Wenn diese ausreichend gefüllt sind - das Ziel sind 0,4 Prozent der Einlagen - sollen sie zusätzlich in einen europäischen Einlagensicherungsfonds (DIF) einzahlen. Für den Fall, dass das nationale Sicherungssystem bei einer Bankenkrise überfordert ist, würde dieser Fonds mit Liquidität aushelfen. Sollte auch der EU-Topf leer sein, könnten die nationalen Systeme ihm Geld leihen. In Deutschland stößt der Vorschlag auf Kritik. (Handelsblatt S. 10)

HANDELSSTREIT - EU-Kommission und Bundesregierung setzen darauf, die Handelsgespräche mit den USA nicht zu belasten. Bei ihrem ersten Treffen mit dem US-Chefunterhändler Robert Lighthizer am Montag werde Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht weiter auf eine beidseitige Abschaffung der Autozölle drängen, heißt es in Brüssel. US-Präsident Donald Trump hatte einen entsprechenden ersten Vorstoß Malmströms zuletzt abgelehnt. Trump hatte Ende Juli mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vereinbart, ein Zollabkommen zwischen beiden Partnern zu sondieren. Nach Informationen des Handelsblatts drängte die Bundesregierung die Wirtschaftsverbände in vertraulichen Gesprächen, die Verhandlungen nicht durch weitreichende Forderungen zu belasten. DIHK und BDI hatten sich für ein viel umfassenderes Abkommen ausgesprochen, als es EU und USA nun anstreben. (Handelsblatt S. 8)

ÜBERNAHMEN - Ab wann sollte die Regierung Unternehmenszukäufe von ausländischen Investoren in Deutschland prüfen und ntofalls untersagen können? Bislang gilt, ab einer Beteiligung von 25 Prozent. Im Kabinett gibt es Stimmen, die für eine Senkung der Prüfschwelle auf 10 Prozent plädieren. (FAZ S. 15)

BANKENAUFSICHT - Wenige Tage vor dem zehnten Jahrestag des Zusammenbruchs von Lehman Brothers macht die Group of 30, ein Gremium aus führenden Personen aus dem Finanzwesen und der Wissenschaft, weiterhin Lücken im internationalen Regulierungs- und Aufsichtssystem aus. Konkret bemängelt das Forum in einem Bericht, dass sich die Reformen seit der Krise vor allem auf den traditionellen Bankensektor konzentriert haben, weniger aber auf andere Finanzinstitutionen und Kreditgeber, "die in der globalen Finanzkrise so entscheidende Schwachstellen gewesen sind". Zudem hätten Notenbanken nur eingeschränkte Fähigkeiten, auf eine Krise systemischen Ausmaßes schnell und effektiv zu reagieren. (Börsen-Zeitung S. 5)

MIGRATIONSPOLITIK - Eine Mehrheit der Deutschen sieht gewaltige Defizite auf entscheidenden Feldern der Migrationspolitik. 83 Prozent der Bevölkerung etwa halten die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber für eher oder sehr schlecht gelungen. Jeweils 69 Prozent sagen das über die allgemeine Integration von Migranten und ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt sowie die Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität. Das geht aus dem Deutschlandtrend für September hervor, den Infratest Dimap im Auftrag von ARD-Tagesthemen und Welt erhoben hat. Dass die Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Sorgen beim Thema Zuwanderung ernst nehme, findet mit 49 Prozent nicht einmal die Hälfte der Bürger. (Welt S. 1)

ARZNEIAUFSICHT - "Wir brauchen den Durchgriff", sagte Karl Broich, Chef der deutschen Arzneiaufsicht, in einem Interview. Angesichts der jüngsten Medikamentenskandale und der Vorwürfe gegen seine Behörde, fordert er mehr Transparenz und straffere Strukturen. (Welt S. 10)

