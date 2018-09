Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KAUFHOF - Jetzt haben auch die Banken nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die letzten Hürden zur Fusion aus dem Weg geräumt und dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof zugestimmt. Noch ist der Vertrag nicht offiziell unterschrieben, Insider rechnen aber damit, dass der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa und die Kaufhof-Mutter, die kanadische Hudson's Bay Company (HBC), dies bis zum 15. September tun werden. Die Zustimmung der Banken hat allerdings auch einen bitteren Beigeschmack. Wegen der desolaten Finanzsituation bei Kaufhof sollen beim Kölner Warenhauskonzern etwa 5.000 der insgesamt knapp 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. 1.300 Stellen ließen die Kanadier bei Kaufhof bereits im vergangenen Jahr streichen. Diesmal gibt es keine Jobgarantie, heißt es, stattdessen sollen Sozialpläne erstellt werden. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 6/Börsen-Zeitung S. 9)

AIRBUS - Wenn Tom Enders in wenigen Monaten als Airbus-Chef abtritt, kann er auf eine Erfolgsbilanz verweisen. Doch einen heiklen Job wird der Airbus-Chef seinem Nachfolger überlassen: die Sanierung und den Verkauf der deutschen Airbus-Werke - gebündelt in der Tochter Premium Aerotec. Monatelang hatte der Konzern Gespräche mit möglichen Käufern geführt, der Kreis der Interessenten sei sehr groß gewesen, bestätigten Beteiligte dem Handelsblatt. Vor der Sommerpause stoppte Airbus den Milliardendeal plötzlich: "Too many operational issues" - zu viele operative Probleme bekamen die potenziellen Investoren aus der Airbus-Zentrale zuletzt zu hören. Erst 2019, wenn die Nachfolger von Enders und Finanzchef Harald Wilhelm gefunden sind, dürfte das Thema wieder auf den Tisch kommen, heißt es in Airbus-Kreisen. (Handelsblatt S. 18)

RWE - Der Essener Energiekonzern RWE verteidigt seine Pläne für Rodungen im Hambacher Forst. "Da wir im vergangenen Jahr nicht gerodet haben, sind die zeitlichen Puffer nun aufgebraucht", sagte Katja van Doren, Finanz- und Personalvorstand der RWE-Kraftwerkssparte Generation, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. "Die lange geplanten Rodungen sind kurzfristig zwingend erforderlich, um die Kohleförderung aus dem Tagebau Hambach sicherzustellen. Wir können unseren Betrieb nicht von Symbolpolitik abhängig machen, nicht zuletzt, weil wir Verantwortung für die Beschäftigten haben, die im Tagebau und in unseren Kraftwerken tätig sind." (WAZ)

A 1 MOBIL - Der Rechtsstreit um die drohende Pleite des privaten Autobahnbetreibers A 1 Mobil könnte für den Bund teuer werden. Die Regierung geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung davon aus, dass ein Vergleichsvorschlag des Landgerichts Hannover den Steuerzahler mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten würde. Experten des Bundes hatten Regierungskreisen zufolge das vom Gericht vorgeschlagene neue Vergütungsmodell für den Autobahnbetreiber durchgerechnet und waren von den Folgen schockiert. Aus Sicht des Bundes würde das Konzessionsmodell damit "auf den Kopf gestellt", heißt es. Eine außergerichtliche Einigung sei vom Tisch. Damit dürfte der Streit weiter eskalieren. Der private Autobahnbetreiber hatte den Bund vor einem Jahr auf 778 Millionen Euro verklagt. (SZ S. 1)

