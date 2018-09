AEVIS VICTORIA SA: Partnerschaft mit Siloah AG, Gümligen und Eintritt in den Berner Spitalmarkt EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Ankauf AEVIS VICTORIA SA: Partnerschaft mit Siloah AG, Gümligen und Eintritt in den Berner Spitalmarkt 07.09.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Freiburg, 7. September 2018 AEVIS VICTORIA SA: Partnerschaft mit Siloah AG, Gümligen und Eintritt in den Berner Spitalmarkt AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) erwirbt über ihre Tochtergesellschaften Swiss Healthcare Properties und Swiss Medical Network per 1. Oktober 2018 die chirurgische Aktivitäten sowie das dazugehörende Gebäude mit einer Gesamtfläche von 4'766 Quadratmetern von der Siloah AG. Siloah wird sich künftig auf ihr geriatrisches Kerngeschäft konzentrieren. Die Partnerschaft erlaubt es den Parteien, ihre Kompetenzen bestmöglich zu vereinen, um im Sinn der gemeinsamen Vision einer integrierten Versorgung optimal auf die steigenden Anforderungen der Patienten einzugehen. Die chirurgische Abteilung von Siloah erwirtschaftet einen Umsatz von rund CHF 26 Millionen, verfügt über 45 Betten, arbeitet mit 38 Belegärzten zusammen und führt jährlich rund 2'400 Eingriffe durch. Swiss Medical Network wird in den nächsten drei Jahren CHF 5 bis 10 Millionen in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Swiss Medical Network umfasst mit Siloah neu 17 Privatkliniken, zählt rund 2'000 Belegärzte und beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com). Ende der Ad-hoc-Mitteilung 721495 07.09.2018 CET/CEST

