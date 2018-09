Die Gemeinschaftswährung blieb am Donnerstag zurückhaltend. Fundamental drückten die schwachen Auftragseingänge der deutschen Industrie auf den Euro. Charttechnisch verliert die Aufwärtsdynamik an Schwung. Am Freitag stehen bereits die US-Arbeitsmarktdaten an. Sollte die Beschäftigungssituation in den USA sich weiterhin freundlich präsentieren, könnte dies den Dollar weiter stärken und den Euro damit belasten. Anleger greifen zum Turbo-Bull VN5L4W oder Bear ST09XP ...

