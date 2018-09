MCLEAN, Va., Sept. 07, 2018hat heute die Einführung von Logi Predictbekanntgegeben, der ersten Lösung für prädiktive Analytik, die speziell für die Integration in Anwendungen entwickelt wurde. Produktmanager und Entwickler können problemlos Funktionen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in ihre Anwendungen einbetten, indem sie intelligentere Software erstellen, die die Kundenabwanderung verringert, betrügerische Aktivitäten erkennt, Kunden mit effektiven Werbeaktionen anspricht und Geräteausfallzeiten reduziert.

"Prädiktive Analytik ist gemäß dem Bericht zum Stand der integrierten Analytik 2018die Nr. 1 unter den Fähigkeiten auf Produkt-Roadmaps, aber die Integration dieser Funktionen in Ihre Anwendung ist keine leichte Aufgabe", sagte Brian Brinkmann, Vice President für Produktmarketing bei Logi Analytics. "Logi Predict bietet eine integrierbare Lösung, die zusammen mit Ihrer Anwendung skaliert und fünf Mal schneller bereitgestellt werden kann, als wenn Sie selbst etwas programmieren."

"Nachdem GroupFiO Logi Predict zu unserem Produkt hinzugefügt hat, erzielten unsere Kunden durch gezielte Marketingkampagnen eine Umsatzsteigerung von 22 Prozent", sagte Ravi Srinivasan, CEO von GroupFiO. "Logi Predict analysiert detaillierte Daten auf Kundenebene, um Werbeaktionen zu identifizieren, die substanzielle Ergebnisse liefern. Man kann es mit einem virtuellen Assistenten vergleichen, der das Einkaufserlebnis noch angenehmer macht. In der Vergangenheit hatten nur große Online-Händler mit großen Budgets und Teams Zugang zu ausgefeilten prädiktiven Analytikfunktionen, aber jetzt hilft Logi Predict, dieses Angebot kleineren und mittleren Einzelhändlern anzubieten."

Dank Logi Predict ist die Einbindung prädiktiver Analytik keine komplexe Angelegenheit mehr. Anstatt einen Datenwissenschaftler mit R- und Python-Kenntnissen einzustellen, können Unternehmen leicht vorausschauende Erkenntnisse integrieren, die die spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung erfüllen. Logi Predict löst vier gängige Herausforderungen im Bereich der prädiktiven Analytik:



Erstellen prädiktiver Modelle - Was früher ein Prozess mit 14 Schritten war, wird mit der Automatisierung von Logi Predict zu einem intuitiven Prozess mit 3 Schritten.

- Was früher ein Prozess mit 14 Schritten war, wird mit der Automatisierung von Logi Predict zu einem intuitiven Prozess mit 3 Schritten. Kein Datenwissenschaftler erforderlich - Logi Predict ist die einzige Lösung, die es Entwicklern erleichtert, prädiktive Analytik zu integrieren, zu skalieren und zu verwalten. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, R, Python oder statistische Modellierung zu lernen.

- Logi Predict ist die einzige Lösung, die es Entwicklern erleichtert, prädiktive Analytik zu integrieren, zu skalieren und zu verwalten. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, R, Python oder statistische Modellierung zu lernen. Maßnahmen in der Anwendung ergreifen - Entwickler können intelligente Workflows integrieren, die es Benutzern ermöglichen, sofort Maßnahmen zu ergreifen oder einen anderen Prozess auszulösen, ohne die Anwendung zu verlassen.

- Entwickler können intelligente Workflows integrieren, die es Benutzern ermöglichen, sofort Maßnahmen zu ergreifen oder einen anderen Prozess auszulösen, ohne die Anwendung zu verlassen. Erstellen einer nahtlosen Erfahrung - Logi Predict kann vollständig in Ihrer Anwendung mit Ihrem Markendesign versehen werden, so dass Ihre Entwickler die vollständige Kontrolle darüber haben, eine überzeugende Benutzererfahrung zu schaffen.

"Die Leistungsfähigkeit der prädiktiven Analytik stellt die Softwarebranche auf den Kopf", sagte Steven Schneider, CEO von Logi Analytics. "Anwendungen sind wertvoller, wenn sie zukünftige Ergebnisse zeigen - und nicht nur vergangene. Durch die Integration von prädiktiver Analytik in Anwendungen ermöglichen Unternehmen den Endbenutzern, bessere Entscheidungen zu treffen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um das Endergebnis zu verbessern."

Um mehr über Logi Predict zu erfahren und eine Demoversion anzufordern, besuchen Sie: https://www.logianalytics.com/predict/.

Über Logi Analytics

Die Bereitstellung überzeugender Anwendungen, in deren Mittelpunkt die Analytik steht, war noch nie so entscheidend - oder komplizierter. Seit über 17 Jahren unterstützt Logi Anwendungsteams bei der Integration von anspruchsvollen Analytikfunktionen in Anwendungen. Auf einem lebhaften Markt ist Logi der einzige Anbieter von Analytik, der sich ausschließlich auf die Integration von Analytikfunktionen in kommerzielle und Unternehmensanwendungen konzentriert.



Mehr als 1.900 unternehmenskritische Anwendungen setzen auf die Analytikplattform für Entwickler von Logi, um anspruchsvolle Analysen zu liefern und ihre Unternehmen zu stärken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.

