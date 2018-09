Außerdem befinden sich zwei duale Studenten unter den Neuankömm-lingen. Die besetzten dualen Studienplätze sind zum einen Internationaler Technischer Handel im Bereich Betriebswirtschaft und zum anderen Internationale Produktion und Logistik im Bereich Wirtschafts-ingenieurwesen. Der Standort Windischbuch hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt und an Kompetenz und Größe gewonnen. Aktuell sind 380 Mitarbeiter beschäftigt, unter denen sich 20 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/techni-schen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie fünf duale Studenten befinden. Wachstum und Innovation erfordern qualifizierte Mitarbeiter. Dafür ist auch der Nachwuchs für das Unternehmen von großer Bedeutung. Systemair unterstützt die Auszubildenden dabei, sich fachlich zu qualifizieren und sorgt zudem dafür, dass diese ihre persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln können. Mit dem Durchlauf aller ...

