CA Immo mit Kantinen-Tipp >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX verliert 0,89% - Verbund gegen den... » BSN Spitout AUT: Valneva dreht nach 6... CA Immo Leckerschmecker aufgepasst! In der Europacity gibt es eine neue mega coole Mittagslocation: die Kantine Deluxe im John F. Kennedy Haus, direkt am Washingtonplatz am Hauptbahnhof. Man sieht sich in der nächsten Mittagspause...! P. S.: Von da habt ihr übrigens auch einen tollen Blick auf den cube berlin. Wie man sieht geht's auch da fleißig voran. Die erste Haut der Fassade wird gerade installiert. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Uniqa erklärt Parkschäden >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...