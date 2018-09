The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0192892757 AMERICA MOVIL 12/18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0221386136 GEORG FISCHER FIN. 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK8AFM9 DEKABANK DGZ IHS.6254 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JNB5 DZ BANK IS.A102 VAR BD00 BON EUR N

CA WSVA XFRA AT0000A09SA8 VIENNA INS.GRP 08-UND FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2CS9 LB.HESS.-THR.IS0512B/052 BD01 BON EUR N

CA R9TA XFRA FR0010660043 RTE RE.TRAN.ELE.08-18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USU43303AD51 HILTON WORLDW.FIN. 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0968941988 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US45866FAB04 INTERCONT.EXCHANGE 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0970421367 JFM 13/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1106486936 INTER-AMER.DEV.BK 14/18 BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1394094004 INST.CRED.OFIC. 16/18 MTN BD02 BON EUR N