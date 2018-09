The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398633336 WALLISER KANT.-BK 18-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0428194242 PFBK SCHW.HYP. 18-28 661 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0428194259 PFBK SCHW.HYP. 18-43 662 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2LQSV5 SLEEPZ AG WD18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AFA9 DZ BANK CLN E.9566 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MF4 DZ BANK IS.A999 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MN8 DZ BANK IS.A1006 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MT5 DZ BANK IS.A1011 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R35 LB.HESS.THR.CARRARA09J/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R43 LB.HESS.THR.CARRARA09K/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RX3 LB.HESS.THR.CARRARA09D/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RY1 LB.HESS.THR.CARRARA09E/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R50 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4U06 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB60L4 MUENCH.HYP.BK.IS.18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013359254 SUEZ 18/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US120568BA72 BUNGE LTD.FIN. 18/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US14913Q2N89 CATERP.FIN.SER. 2021 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US14913Q2P38 CATERP.FIN.SER. 2021 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US606822BC70 MITSUB. UFJ FIN. 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US717081EJ89 PFIZER 18/38 BD03 BON USD N

CA XFRA US717081EK52 PFIZER 18/48 BD03 BON USD N

CA XFRA US717081EM19 PFIZER 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US717081EN91 PFIZER 18/23 BD03 BON USD N