FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMCA XFRA FR0013200995 REMY COINTREAU 16/26 CV 0.138 EUR

FKQ1 XFRA LU0271177593 DEKA-GL CONVERGENCEAKT.TF 0.710 EUR

DED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.650 EUR

DEDL XFRA LU0096429609 BEROLINACAP. PREMIUM 0.400 EUR

D3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 0.600 EUR

D6R5 XFRA DE0009762864 DEKA-SCHWEIZ 2.430 EUR

D3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 0.350 EUR

AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.172 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.396 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.662 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.215 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.241 EUR

SK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.106 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.353 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.671 EUR

NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.215 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.103 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.310 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.361 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.559 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.107 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.086 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.602 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.155 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.155 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.172 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.146 EUR

FK8U XFRA DE000DK1CJP5 DEKASTRUKTUR: 5 CHANCE 0.990 EUR

FU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.009 EUR

SHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.) 0.008 EUR

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.013 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.064 EUR

OIHC XFRA BMG2581C1091 CSI PROPERT.SUBDIV.HD-008 0.002 EUR

CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.016 EUR