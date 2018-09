FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA 0.352 EUR

BZ6 XFRA AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG 1.500 EUR

05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.009 EUR

XFRA DE000HLB1HA8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/14 0.002 %

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.040 EUR

XFRA DE000HLB3PX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/16 0.000 %

CSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.400 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.484 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.172 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.120 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.790 EUR

0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.019 EUR

A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.360 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.150 EUR

OHCB XFRA SE0000584948 CLAS OHLSON B SK1,25 0.591 EUR