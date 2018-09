FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16

XFRA CA0451731016 ASIAN MINERAL RES LTD

4OV XFRA AU000000IRD4 IRON ROAD LTD

XFRA US4968802045 KINGTONE WIREL.SOL.H. ADR

MGNK XFRA DE000A2LQ900 MOLOGEN AG INH O.N.

D98 XFRA CA43130F1099 HIKU BRANDS CO. LTD

S6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10