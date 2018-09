FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.09.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

J5E XFRA US48019R1086 JONES ENERGY CL.A DL-,001

ELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07

ELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07