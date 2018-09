Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Kursausschläge gab es am Devisenmarkt zunächst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende steht eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion aus großen Euroländern, darunter Deutschland, veröffentlicht. In den USA steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Es werden abermals robuste Zahlen erwartet, wobei die nach wie vor verhaltene Lohnentwicklung besondere Beachtung findet. Die Entwicklung der Löhne hat über die Inflation großen Einflusses auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./bgf/fba

