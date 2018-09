Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Kaufempfehlung für Kering bestätigt, die Aktie aber zusätzlich in ihre "Conviction Buy List" der aussichtsreichsten Werte aufgenommen. Zudem wurde das Kursziel von 590 auf 605 Euro angehoben. Der 20-prozentige Bewertungsabschlag zum Branchendurchschnitt sei angesichts des erwartet starken Wachstumsprofils des Luxusgüterkonzerns ungerechtfertigt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 und betrachtet das Papier der Franzosen als Schnäppchen./edh/ag

Datum der Analyse: 06.09.2018

ISIN FR0000121485

AXC0034 2018-09-07/07:31