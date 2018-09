Gazprom: Nägel mit Köpfen! - Mag Donald Trump auch damit drohen, das Projekt auf die Sanktionsliste zu setzen und Umweltschützer gegen das Vorhaben kämpfen - das Konsortium um den russischen Gaskonzern Gazprom treibt die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 weiter voran. Noch fehlt weiterhin aus Dänemark die Genehmigung für einen Teilabschnitt, was die Betreiber aber nicht daran hindert, in finnischen Hoheitsgewässern offenbar bereits Nägeln mit Köpfen zu machen, wie das Handelsblatt berichtet. (Quelle: Finanznachrichten.de) Airbus stoppt Verkaufsprozess für Tochter Premium Aerotec - Airbus hat einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf seiner deutschen Tochter Premium Aerotec auf Eis gelegt. Monatelang habe der Flugzeugbauer Gespräche mit möglichen Käufern für die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...