Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat MTU aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 198 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller wechsele von einer Investitions- in eine Wachstumsphase, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem winke zwar ein ordentlicher Barmittelzufluss, aber nach dem starken Lauf seien die Papiere inzwischen bereits fair bewertet./ag/ck

Datum der Analyse: 06.09.2018

ISIN DE000A0D9PT0

