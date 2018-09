Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-07 / 07:57 *Lithium Sole auf über 36.000 Hektar nachgewiesen! - Vorbereitungen für Bohrprogramm begonnen!* Unternehmen: Lithium Energi Exploration WKN: A2H5MG [1] Sehr gute News kommen heute von unserem Top-Pick Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1]. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, konnte durch geophysikalischen Erkundungen auf über 36.000 Hektar Lithium Sole auf den Konzessionen im Nordteil des Antofalla Salar nachgewiesen werden. Die Erkundungen auf ungefähr 366 km² grenzten leitfähige Schichten Lithium Sole von nahe der Oberfläche bis in die Tiefe von 400 Metern ab, die unter fast allen erkundeten Liegenschaften verbreitet vorkommen. *Somit steht fest, dass Lithium führende Solen den gesamten nördlichen Claim-Cluster (Gruppe) des Unternehmens unterlagern.* Dies sind herausragende Nachrichten, die den Kurs wieder anziehen lassen sollten. Je Hektar Landfläche wird unser Top-Pick mit gerade einmal 50 EUR bewertet. Die Mitbewerber in Argentinien (siehe unten) werden um ein Vielfaches höher bewertet (2.342 - 3.333 EUR je Hektar). Bereits in den nächsten 12 Monaten soll die MRT-Lithiumanlage in Betrieb gehen, daher ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade einmal 18 Mio. CAD unserer Ansicht nach viel zu gering. *Die heutigen NEWS im Detail:* Am 25. März 2018 und 10. Mai 2018 meldete das Unternehmen bereits positive Teilergebnisse der geophysikalischen Erkundung auf den ersten Gebieten im Nordteil des Antofalla Salar. TEM-Technologie ist ein schnelles hochauflösendes Explorationsverfahren, das in der Lage ist Unterschiede in den untertägigen elektrischen Widerständen bis in Tiefen von über 500m abzubilden und es ist seit über drei Jahrzehnten das primäre Explorationsverfahren in salzhaltigen Grundwasserleiter und in Projekten mit Süßwasser/Sole-Grenzflächen. Der endgültige Bericht von Quantec Geoscience umfasste ungefähr 200 Linienkilometer von transienten elektromagnetischen (TEM) Erkundungsprofilen (bestehend aus 1.028 einzelnen Erkundungsorten) auf 36 Erkundungslinien und ergänzt die in den zwei vorherigen Pressemitteilungen bekannt gegebenen "besser als erwartete" Ergebnisse. In allen untersuchten Konzessionen (ungefähr 36.589 Hektar innerhalb 14 teilweise zusammenhängender Claims) konnten Horizonte mit Lithium führende Sole nachgewiesen werden, die knapp unter der Oberfläche beginnen und sich bis in eine Tiefe von 400m erstrecken. *Lexis CEO, Steven Howard, sagte: * _"Diese positiven Erkundungsergebnisse sind sehr motivierend. Sie deuten an, dass unter LEXIs Liegenschaften im nördlichen Drittel des Antofalla-Beckens ausgiebige durchgehende Reservoirs vorkommen. Die mit den Solezielen übereinstimmende Leitfähigkeit wurde unter den vulkanischen Deckschichten am Rand des Beckens abgegrenzt. Dies deutet an, dass die Beckengrenzen viel ausgedehnter sind als die an der Oberfläche sichtbare Salzpfanne."_ *Vorbereitungen für Bohrprogramm begonnen* Diese überzeugenden Erkundungsergebnisse wird Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] zur Zielauswahl für geplante Explorationsbohrungen verwenden. So können im Vorfeld bereits vielversprechende Stellen für Bohrungen identifiziert werden, und ein effizientes Bohrprogramm geplant werden. Das Bohrprogramm zielt darauf ab, die Mineralchemie, Lithologie, Porosität, Pumpraten und andere hydrogeologische Faktoren zu identifizieren und dient als erster Schritt hin zu einer ausführlichen Ressourcenschätzung. *Steven Howard, führte weiterhin aus: * _"Diese Ergebnisse zeigen die Durchführbarkeit weiterer Explorationsaktivitäten für unsere nördlichen Cluster. LEXIs Explorationsteam avanciert die Bohrpläne und Genehmigungen, um die Arbeiten in Richtungen einer Ressourcenschätzung fortzusetzen, die unseren Aktionären einen Wert bieten wird."_ *Selbe Geologie wie Lithiumgigant Albermale/FMC?* Ein weitere wichtiger Aspekt der TEM-Erkundungen bestätigt die Ähnlichkeit der Lithium Sole Horizonte auf den Gebieten der Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] mit anderen führenden Sole-Horizonten in der Region. *Argentiniens größter Lithiumproduzent, der nur 20km östlich des nördlichen Claim-Clusters des Unternehmens liegt, ist seit über 20 Jahren ununterbrochen in Produktion. Ferner deuten veröffentlichte Analysenergebnisse aus Bohrungen im gleichen Beckenkomplex des Antofalla Salar nur 3km südlich der südlichsten Liegenschaften des Unternehmens an, dass die Solen in diesem Becken durchgehend Lithium führend sind.* Das Unternehmen bestätigt ausdrücklich, dass solche Ergebnisse nicht unbedingt ein Hinweis auf Bohrergebnisse sind, die auf den eigenen Liegenschaften erzielt werden könnten. Das Unternehmen ist jedoch sehr ermutigt, dass dieser Untersuchungsergebnisse weitere positivere Ergebnisse als ursprünglich erwartet produzieren werden. *MRT-Lithiumanlage innerhalb der nächsten 12 Monate in Betrieb* Lithium Energi's (WKN A2H5MG) [1] technischer Partner IBC Advanced Technologies hat bereits mit der Entwicklung der maßstäblichen Planung einer Aufbereitungsanlage begonnen. Die von IBC entwickelte Molecular Recognition Technology ("MRT") macht es möglich, Metalle mit einem Reinheitsgrad von bis zu 99,99% durch eine der fortschrittlichsten und ökofreundlichsten Raffinierungstechnologien in der Welt zu trennen. Für den Lithium-Bereich kommt diese Technologie einer wahren Revolution gleich, da die Umwelt durch keinerlei Chemikalien, wie Sie im herkömmlichen Lithium Gewinnungsprozess eingesetzt werden, belastet wird. IBC hat zusammen mit Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] eine skalierbare MRT-Anlage konzipiert, die zunächst auf 1.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr beruht, jedoch auf bis zu 25.000 Tonnen ausgebaut werden kann. Für die MRT Technologie zur Abtrennung, Ausbringung, Raffinierung und Reinigung von Lithium, hat sich Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] das exklusive Vorkaufsrecht zum Erhalt der Standortlizenzen im Salar Gebiet gesichert. *Keyfacts und Ausblick* Wir haben für Sie nochmal alle wesentlichen Fakten zusammengefasst, die für den langfristigen Erfolg von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [1] sprechen. - Vorbereitungen für in Kürze beginnendes Bohrprogramm kurz vor Abschluss! - Zweitgrößter Landbesitzer von Lithiumlagerstätten mit 241.000 Hektar! - Erste Produktionsanlage voraussichtlich 2019 in Betrieb! - Erster Lithium Produzent mit revolutionärer MRT Technologie *Die Ergebnisse der durchgeführten Erkundungen weißen das Vorhandensein von Lithium Sole auf den kompletten nördlichen Liegenschaften der Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [1] *aus. Dies ist insofern sensationell, da in nur etwa 3 km Entfernung einer der größten Lithium Hersteller des Landes (FMC) schon seit über 20 Jahren Lithium produziert. Man kann also davon ausgehen, dass die Lithium Sole unter beiden Gebieten gleich oder sehr ähnlich sein dürfte. * *Somit sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lithium Produktion mehr als gegeben!* *Zusätzlich stellt die einzigartige MRT-Technologie einen großen Vorteil gegenüber den anderen Lithium Unternehmen in Sachen Effizienz und Wirtschaftlichkeit dar. Sollte der Testlauf mit der 2019 in Betrieb gehenden MRT Anlage erfolgreich sein, dürfte das für sehr große Aufmerksamkeit in der Branche und bei den benachbarten Lithiumproduzenten sorgen. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 18 Mio. CAD (11 Mio. EUR) ist Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [1] *weiterhin extrem unterbewertet. Verpassen Sie nicht, sich hier noch günstig zu positionieren!* LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung! [2] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [3], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

